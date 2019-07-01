У легкоатлетов Иркутской области четыре медали первенства России

Два «золота» у иркутян и «серебро» с «бронзой» у ангарчанина



Спортсмены Иркутской области завоевали четыре медали на первенстве России по лёгкой атлетике среди юношей до 18 лет. Соревнования проходили с 27 по 30 июня в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.



В беге на 100 метров с результатом 10,88 первым финишировал иркутский легкоатлет Владислав Скулин. В прыжке с шестом золотую медаль выиграл иркутянин Матвей Волков, преодолевший высоту 5 метров.



Две медали завоевал ангарский спортсмен Олег Сильченко. Он стал вторым в беге на дистанции 1500 метров (4:02,96) и занял третье место в беге на 3000 метров (8:36,76).



Владислав Скулин является воспитанником Детско-юношеской спортивной школы №3 города Иркутска и областной Школы высшего спортивного мастерства. Его тренер – Тамара Гербич.



Матвей Волков тренируется в областной Школе высшего спортивного мастерства у Константина Волкова. Олег Сильченко занимается в Спортивной школе олимпийского резерва «Ангара» у тренера Михаила Рыкова.

