В Иркутской области пройдёт этнокультурный фестиваль «Мы разные. Мы вместе!»

Общество, Фото: пресс-служба Правительства Иркутской области

На гала-концерте фестиваля в Залари выступят 11 победителей конкурса «Рок-Этно-Джем»



В Иркутской области пройдёт Областной этнокультурный фестиваль «Мы разные. Мы вместе!». Он состоится 29 июня в посёлке Залари. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.



Участниками фестиваля станут победители второго областного заочного конкурса фолка, рока и смежных жанров «Рок-Этно-Джем», в котором было заявлено 42 коллектива из 15 муниципальных образований Иркутской области и города Улан-Удэ Республики Бурятия. По его итогам были определены 11 лауреатов. Они выступят в гала-концерте фестиваля «Мы разные. Мы вместе!», который вечером состоится на стадионе «Урожай».



Специальным гостем фестиваля станет музыкальный коллектив «Shono» Иркутского областного Дома народного творчества. В своих мелодиях музыканты передают древнюю культуру своего народа, сочетая дух древних кочевых обрядов и звучание рок-инструментов.



В рамках фестиваля состоится областная выставка-конкурс «Кукла Иркутской области». Его цель – популяризация народного творчества и приобщение жителей Прибайкалья к национальным традициям через создание народных кукол. Победителей определят в трёх номинациях – «Традиционная (обрядовая) кукла», «Кукла в национальном костюме», «Сувенирная кукла». В конкурсе принимают участие 84 мастера из Тулуна, Иркутска, Ангарска, а также Усть-Илимского, Куйтунского, Аларского, Черемховского, Заларинского, Усольского, Нижнеилимского, Нижнеудинского, Зиминского районов.



Художественную обработку берёсты, резьбу по дереву, интерьерных кукол в техниках сухого и мокрого валяния, текстильных кукол, аксессуары из бисера и шерсти, обереги, вышивку лентами, изделия из лозы и соломки, художественную керамику представят лучшие мастера Приангарья на ярмарке народных ремёсел «Многонациональная область Иркутская». На фестиваль приедет 27 умельцев из 9 муниципальных образований региона.



Организаторы фестиваля – Иркутский областной Дом народного творчества и комитет по культуре администрации Заларинского района.

