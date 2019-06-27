В Чите выступят известные военные коллективы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Это концертная группа Балтийского флота «Чёрные береты» и коллектив Центрального дома Российской Армии



28 и 29 июня в Чите Восточный военный округ и правительство Забайкальского края проводят два крупных мероприятия. В эти дни запланирована насыщенная культурная программа. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры края.



28 июня в рамках международного военно-технического форума «Армия-2019» на полигоне «Песчанка» запланированы демонстрация преодоления водной преграды танками, пролёт легкомоторной военной авиации с высадкой парашютистов, будет развёрнут пункт отбора на военную службу по контракту. С 12:00 до 18:00 пройдут выступления коллективов краевой филармонии, ансамбля Дома офицеров Забайкальского края, ансамбля СибВО, а также приглашённых артистов – концертной группы Балтийского флота «Чёрные береты» и коллектива Центрального дома Российской Армии.



29 июня на аэродроме «Каштак» начнётся информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор!». Забайкальцы смогут увидеть «сирийскую» экспозицию, прыжки с парашютом, выступление специально приглашенной пилотажной группы «Соколы России». В 11:00 начнётся концерт с участием ансамбля песни и пляски Краснознаменного Восточного военного округа, творческого коллектива Центрального дома Российской Армии, группы Балтийского флота «Чёрные береты». Преподаватели краевого училища искусств проведут мастер-класс по изобразительному искусству, будет организована выставка рисунков.



Акция продолжится на площади Ленина. Вниманию зрителей будут представлены выступления подразделения морской пехоты Тихоокеанского Флота и спецназа Росгвардии, а также дефиле с оружием юнармейского отряда «Патриоты Забайкалья». С 13:00 будет работать этнокомплекс – читинцы увидят деревенский быт народов, проживающих на территории нашего региона. В 18:00 стартует концерт, посвящённый Дню молодежи. Кроме заявленных артистов, выступят творческие коллективы Забайкалья, читинская группа «Палата №6», фольклорный ансамбль «Читинская слобода», известный российский певец Dante.

