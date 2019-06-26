Со дна Байкала подняли 1,5 тонны мусора: видео

Неравнодушные люди отчистили дно и берег Байкала. Инициатором стал фридайвер Егор Лесной. Как сообщал «Байкал-Daily», молодой человек уже поднимал со дна Байкала 250 кг мусора со своим приятелем.
На этот раз собралась компания из 13-ти человек. Все вместе они собрали 1,5 тонны мусора.
- Друзья, мы каждый раз говорим, что можем сделать многое. Но поверьте, мы можем ещё больше, когда мы объединяемся все вместе, - сказал Егор, показывая толпу неравнодушных людей.
Видео с акции фридайвер выложил на своей странице в Instagram. Молодые люди не только собрали, но и утилизировали мусор.
Егор признался, что мероприятие проводится сложно, но подписчики его страницы уверяют, что он делает это не напрасно. Активист поделился некоторыми переживаниями по этому поводу.
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- На днях мы с моим другом стояли в кафе, он спросил меня, как продвигается акция, я ответил, что сложно, уходит много времени и средств и сказал, что мне кажется, что всё-таки это очень этого стоит. В этот момент, мимо меня прошёл парень и сказал, что мы делаем правильные и нужные вещи. Он оказался подписанным на меня. Мне было очень приятно услышать это и я утвердился в том, что мы это делаем не просто так. Спасибо тебе, старик, - признался Егор.
Перед массовой акцией он с другом в грузопассажирском порту «Байкал», расположенного на озере Байкал у истока реки Ангары, подняли со дна 700 кг мусора. Среди них оказались 14 покрышек, из которых только две от легкового автомобиля, 11 от грузовика и одна от трактора; 4 мешка мусора, три из которых со дна порта; 30 метров металлического троса; 1 электрическая печь.
Егор запустил хештег #СПАСАЙАНЕБОЛТАЙ и призывает помогать Байкалу делом, а не разговорами.