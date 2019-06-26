Со дна Байкала подняли 1,5 тонны мусора: видео

Публикация от Егор Лесной🧔🏼❄🌲 (@egor_lesnoy) 17 Июн 2019 в 4:54 PDT

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Публикация от Егор Лесной🧔🏼❄🌲 (@egor_lesnoy) 25 Июн 2019 в 2:49 PDT

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