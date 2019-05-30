Фридайверы собрали со дна Байкала 250 кг мусора: видео

Публикация от Evgeniy Lokhov (@jack_lokhov) 28 Май 2019 в 11:24 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Егор Лесной🧔🏼❄🌲 (@egor_lesnoy) 29 Май 2019 в 3:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram