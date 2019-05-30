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Фридайверы собрали со дна Байкала 250 кг мусора: видео

Фридайверы собрали со дна Байкала 250 кг мусора: видео
Общество, 
Они призывают «спасать, а не болтать»

Фридайверы собрали со дна Байкала 250 кг мусора. Иркутяне Егор Лесной и Евгений Лохов провели вытащили из озера несколько покрышек в местности Листвянка в Иркутской области. О своём поступке парни написали на своих страницах в соцсетях и сняли это на видео.

- Этой зимой было много шума вокруг строительства завода по бутилированную воды на Байкале. Из каждого угла, сториз и поста нам кричали о том, что нужно подписывать петиции, репостить и кричать, но на деле, я убеждался в том, что люди это делают ради галочки, а на деле показывают наплевательское отношение на озеро и на экологию в целом. Хайп прошёл и все притихли, - написал Егор Лесной.

Как сообщал «Байкал-Daily», петиция против строительства завода по розливу байкальской воды в посёлке Култук появилась в начале марта. Петицию призвали подписывать такие звёзды шоу-бизнеса, как Елена Летучая и Виктория Боня. 




Егор Лесной рассказал, что однажды, ныряя под лёд с другом-дайвером Димой Роговым, он увидел десятки покрышек на дне, пластиковые стаканчики, бутылки и пакеты. «Морж» не остался равнодушным и помог Байкалу делом.

- Я понял, мы можем говорить сколько угодно о любви, но слово должно подкрепляться делом. Подъём в 5 утра, и мы с Жекой мчим в Листвянку. Пара часов ныряний, сбора мусора и вытягивания тяжеленных (до 80 кг) покрышек и мы имеем около 250 кг мусора, отличный вид с пирса и хорошее настроение, - описал фридайвер.




Также он напомнил, что находясь на природе, стоит убирать за собой мусор. Егор призвал собирать мусор и выкладывать это в соцсеть с хештегом #СПАСАЙАНЕБОЛТАЙ.

- Не мусорите сами и помните, что самое страшное в нашей жизни – это быть безучастными. Сохраним природу в чистоте и дадим пример окружающим, – заключил Егор Лесной.




«Байкал-Daily» уже сообщал о фридайвере. Зимой он побил личный рекорд, проплыв под байкальским льдом без гидрокостюма 60 метров. А в январе Егор поделился кадрами уникальной находки: на дне он обнаружил «танк» - трелёвочник ТТ-4


Байкал мусор
 
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