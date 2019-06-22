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Эксперт: «Виды из окон поездов возле Улан-Удэ печальны»

Эксперт: «Виды из окон поездов возле Улан-Удэ печальны»
Общество,  Фото:Аржан Малацагаев
Представитель туристической отрасли рассуждает, что делать с неприглядной для туристов картиной

Эксперт туристической отрасли, заместитель гендиректора туркомпании «Солонго» Аржан Малацагаев поднял вопрос печальных видов из окон поезда на подъезде к Улан-Удэ и в самом городе.

- Недавно вернулся из командировки на восток и обратил внимание на большое количество мусора, который видно из окон поезда. Особенно печально выглядят свалка по Спиртзаводской трассе и мусор вдоль железнодорожного вокзала в Заудинске. А ведь это Транссиб! – поделился Аржан Малацагаев в Facebook. – Конечно, с одной стороны это может показаться незначительной темой, но ведь как раз таки именно такие детали запоминаются. По Транссибу через Улан-Удэ каждый день проезжают десятки тысяч человек, к тому же вид из окон это первое впечатление туриста. Правда, я никогда не слышал от своих туристов жалоб на грязные пригороды. Это потому что они ПРИВЫКЛИ. Улан-Удэ в этом плане ничуть не хуже всех других городов России. Но, значит, зато есть потенциал выделиться на общероссийском фоне, убирая регулярно мусор и украсив местность вокруг железной дороги.

Некоторые проблемы не удастся решить без значительных затрат, рассуждает специалист. Это, к примеру, разрушенные заброшенные здания и нуждающиеся в ремонте дома на Мясокомбинате, улица Пугачева. Они создают «очень депрессивный вид», подчёркивает Аржан Малацагаев.

- Но регулярная уборка мусора, закрашивание надписей – это не так уж и затратно, наверное. В основном это относится к восточной стороне: от Заиграево до Кирзавода. С запада Улан-Удэ железная дорога вроде как гораздо лучше смотрится, бог с ними, с очистными, где то они все равно должны быть, - отмечает эксперт.

Поезд в Улан-Удэ едет очень медленно, приближаясь к вокзалу, и это можно использовать, нарисовав красивые граффити на тему достопримечательностей Бурятии, предлагает Малацагаев.

- Например, в промежутке между проспектом Автомобилистов и 3-й транспортной улицей вдоль Уды поезд едет вдоль заборов, стен промышленных зданий и каменистых склонов. Их можно легко украсить щитами с красивыми фотографиями или граффити. Летом каждый день тысячи людей проезжают мимо, и может что-нибудь запомнится и появится желание вернуться сюда, в место, где люди позаботились о чистоте промышленных районов вдоль железной дороги. Эффект может длиться годами, - отметил он.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году в Facebook был популярен большой пост – мнение Аржана Малацагаева о том, в какую сторону нужно развивать туризм в Бурятии.

туризм
 
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