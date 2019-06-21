В Забайкалье директор фирмы соврал о краже 250 тысяч рублей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Деньги предназначались для расчёта с клиентами



В городе Могоче Забайкальского края в полицию обратился руководитель филиала общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является приём лома металла. Мужчина сообщил, что неизвестные украли с его банковской карты 250 тысяч рублей, перечисленные из головной организации для расчёта с клиентами.



Правоохранители установили, что 35-летний директор предприятия, являясь материально-ответственным лицом, обналичил деньги в банке и потратил их на собственные нужды. Чтобы скрыть следы преступления, он сообщил в полицию о краже.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному». Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.



- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.