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В Приангарье отпразднуют Сабантуй

В Приангарье отпразднуют Сабантуй
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Татаро-башкирский праздник отметят в посёлке Залари

23 июня в посёлке Залари Иркутской области пройдёт областной татаро-башкирский культурно-спортивный праздник «Сабантуй 2019». Торжественное открытие мероприятия начнётся в 12:00.

На празднике для зрителей традиционно будут организованы народные развлекательные игры и соревнования. По словам организаторов, уже подготовлена насыщенная культурная и спортивная программа, которая включает в себя фестиваль-конкурс взрослых и детских творческих коллективов, конкурс национальной кухни, соревнования по борьбе «Корэш», турниры по мини-футболу и волейболу, а также многое другое. Вход на мероприятие свободный.
Сабантуй Иркутская область Залари татары башкиры Праздники национальные традиции
 
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