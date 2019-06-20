Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов
Программа «Земский учитель» в Бурятии ориентировочно заработает уже с 1 января 2020 года. Об этом сегодня заявил глава Бурятии Алексей Цыденов в своём отчёте о работе правительства за 2018 года.
Программа «Земский учитель» будет работать по аналогии с проектом «Земский доктор». Учителя, переехавшие на работу в село, получат единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей.
- В ближайшие годы нам необходимо ликвидировать дефицит педагогических кадров, который с вводом новых школ только вырастет. Актуальная потребность учителей для сельских школ составляет 534 человека. Уже сейчас дефицит кадров приводит к высокому проценту совмещения. В результате, существенно возрастает нагрузка на персонал школ, - отметил Алексея Цыденов.
До 2021 года в Бурятии будет построено 11 школ на 4891 место. Для обеспечения работы новых образовательных учреждений необходимо привлечь почти 300 учителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», программа «Земский доктор» действует в Бурятии с 2012 года. Программа привлекла в районы узких специалистов, которых так не хватало. В Бурятию за миллионом рублей переезжали семьями врачи из соседних регионов, Краснодарского края и даже Москвы. Впрочем, есть у «Земского доктора» и подводные камни - в счёт пяти лет включается и декретный отпуск, так что многие женщины фактически не отрабатывают весь контракт. К тому же, как показала практика, на миллион рублей врачи предпочитают покупать жильё в Улан-Удэ, а не в районе, где работают.
Впрочем, главную задачу - закрепление специалистов на пять лет - программа выполняет, что не раз признавалось.
Учителям в Бурятии начнут платить миллион со следующего года
Общество, Фото:
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