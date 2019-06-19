Последнее «золото» он завоевал в заключительный день состязаний
Иркутский спортсмен, мастер спорта международного класса Артём Черноусов выиграл ещё одну золотую медаль в заключительный день всероссийских соревнований по стрельбе из пневматического оружия и Кубка России по стрельбе из малокалиберного оружия на призы президента Стрелкового союза России. Соревнования проходили в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора» в селе Игнатово в Московской области.
Артём Черноусов одержал победу в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров с результатом 569 очков.
Напомним, на всероссийских соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных команд иркутские спортсмены Артём Черноусов и Надежда Колода заняли третье место. В личном зачете Артём завоевал золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин и стал бронзовым призёром в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров с результатом 567 очков. Таким образом, на этих соревнованиях иркутянин выиграл четыре медали. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.
Иркутский стрелок выиграл 4 медали на всероссийских соревнованиях
Общество, Фото:
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