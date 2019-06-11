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Иркутские стрелки выиграли 4 медали на Кубке России

Иркутские стрелки выиграли 4 медали на Кубке России
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия проходят в Подмосковье

Спортсмены Иркутской области завоевали ещё одну золотую и три бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия и Кубке России по стрельбе из малокалиберного оружия на призы президента Стрелкового союза России. Соревнования проходят с 4 по 12 июня в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора» в селе Игнатово в Московской области.

На всероссийских соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных команд иркутские спортсмены Артём Черноусов и Надежда Колода заняли третье место. В квалификации результат иркутян составил 770 очков, в финале – 416,7 очка. Победителями в этом упражнении стали Алексей Кузнецов и Светлана Медведева из Санкт-Петербурга. Серебряные медали выиграли Денис Репичев и Ольга Кузнецова из Самарской области.

На всероссийских соревнованиях Артём Черноусов завоевал золотую медаль в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин. В квалификации Артём набрал 587 очков и в числе восьми спортсменов из 41 участника вышел в финал. В финале результат иркутского стрелка составил 241,8 очка. Вторым стал Леонид Екимов из Архангельской области. Третье место – у спортсмена из Санкт-Петербурга Алексея Кузнецова.

Кроме того, Артём Черноусов завоевал бронзовую медаль на Кубке России в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров с результатом 567 очков. Золото взял челябинский стрелок Денис Кулаков, серебро – у спортсмена из Архангельской области Леонида Екимова.

Ранее, на Кубке России иркутский спортсмен Александр Соколов занял второе место в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров из положения лежа. Его результат составил 624,8 очка.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области, Артём Черноусов и Надежда Колода занимаются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко у Заслуженного тренера России Галины Корзун и тренера Никиты Полоскова. Александр Соколов тренируется в областной Школе высшего спортивного мастерства у Виктора Соколова.
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