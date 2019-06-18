Завершился приём заявок
В Улан-Удэ в понедельник завершился приём заявок и проектов памятника «Труженикам тыла и детям войны». В комитет по архитектуре и градостроительству администрации города поступило пять заявок и конкурсных работ, составленных в соответствии с техническим заданием.
Все заявки участников и их конкурсные работы представлены под индивидуальными шифрами – девизами, составленными из двух кириллических букв и трёх арабских цифр.
Посмотреть представленные проекты можно будет с 18 по 21 июля в музее истории города Улан-Удэ, расположенного по адресу ул. Ленина 26.
Окончательные итоги конкурса будут подведены 21 июня.
Как сообщал «Байкал-Daily», конкурс на лучший эскизный проект нового памятника стартовал 10 июня. К участию приглашались проектные организации, творческие коллективы, архитекторы, дизайнеры, художники и скульпторы, имеющие дипломы государственного образца по специальностям «архитектор», «дизайнер», «художник», «скульптор» и студенты вузов, обучающиеся по этим же специальностям. Победителю и призёрам будут вручены денежные премии по 200, 30 и 20 тысяч рублей.
Также мэрией был объявлен сбор мнений и предложений горожан по вариантам проектных решений монумента.
Внести свои предложения можно по ссылке: http://www.ulan-ude-eg.ru/opros/pamyatnik/
Улан-удэнцы смогут посмотреть на эскизы памятника труженикам тыла и детям войны
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