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В Улан-Удэ пройдёт песенный флешмоб

В Улан-Удэ пройдёт песенный флешмоб
Общество,  Фото:pixabay.com
Он состоится в рамках городского проекта «Экспресс культуры»

В Улан-Удэ запущен суперпроект «Экспресс культуры», посвящённый Году культуры и искусства. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

Проект состоит из цикла мероприятий, организованных на различных площадках города. Первый концерт состоится 20 июня в 17:00 на территории торгового-развлекательного центра «Пионер». Для зрителей подготовили хиты всех времён в сопровождении известной кавер-группы «Лэйкерс». Главная идея проекта – участие всех зрителей в песенном флешмобе, где каждый сможет воплотить свою мечту стать артистом и спеть свои любимые песни.

Организаторы мероприятия – культурно-досуговые учреждения Улан-Удэ при содействии Комитета по культуре Администрации города.

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