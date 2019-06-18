В Улан-Удэ пройдёт песенный флешмоб

Он состоится в рамках городского проекта «Экспресс культуры»



В Улан-Удэ запущен суперпроект «Экспресс культуры», посвящённый Году культуры и искусства. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.



Проект состоит из цикла мероприятий, организованных на различных площадках города. Первый концерт состоится 20 июня в 17:00 на территории торгового-развлекательного центра «Пионер». Для зрителей подготовили хиты всех времён в сопровождении известной кавер-группы «Лэйкерс». Главная идея проекта – участие всех зрителей в песенном флешмобе, где каждый сможет воплотить свою мечту стать артистом и спеть свои любимые песни.



Организаторы мероприятия – культурно-досуговые учреждения Улан-Удэ при содействии Комитета по культуре Администрации города.



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