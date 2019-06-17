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В Улан-Удэ исчезнет самая «знаменитая» лужа

В Улан-Удэ исчезнет самая «знаменитая» лужа
Общество, 
На улице Боевой стартовал капитальный ремонт ливневой канализации

В Улан-Удэ обещают, что, наконец, справятся со «знаменитой» лужей на Боевой, которая появляется здесь уже давно даже после небольшого дождика.

Одновременно на трёх участках в районе улицы Боевая начался капитальный ремонт ливневой канализации. Это позволит закольцевать «ливневку» и собрать стоки с улиц Зои Космодемьянской, Боевой, Сахьянова и «увести» их в большую систему водосбора по улице Ключевской. Об этом рассказал Анатолий Урбанов, директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

Ещё в 2013 году была разработана проектно-сметная документация на строительство ливневой канализации по улице Боевой - до улицы Сахьяновой.

- Здесь имеется большая лужа, которая уже стала «притчей во языцех». В связи с интенсивной жилищной застройкой увеличилась площадь асфальтирования. Во время дождя стоки не впитываются и выходят на проезжую часть, что доставляет множество неудобств автомобилистам и пешеходам, - пояснил Анатолий Урбанов.

В этом году по проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» начался ремонт дорожного полотна по улице Сахьяновой, здесь в рамках контракта также предусмотрено строительство ливневки от скульптуры «Стихия» на пересечении улиц Сахьяновой – Боевой до улицы Приречной.

Также в этот строительный сезон реконструируют ливневку по улице Зои Космодемьянской, вода с которой во время дождя потоком идёт вниз по улице Приречной. После реконструкции все ливневки на трёх участках удастся закольцевать, и стоки будут уходить в большую ливневую систему по улице Ключевской, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Этим летом лужа на Боевой уже успела доставить неудобства горожанам, она образовалась после небольшого дождя в начале июня. На месте тогда работали коммунальные службы и откачивали воду помпой.
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