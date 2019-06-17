17 Июня

16 Июня

Популярное

Сборная Бурятии стала второй на Ёрдынских играх

Сборная Бурятии стала второй на Ёрдынских играх
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Первое общекомандное место у Иркутской области

Сборная Республики Бурятия заняла второе общекомандное место на соревнованиях в рамках VII Международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры». Соревнования проходили 14-15 июня в местечке Хоторук Ольхонского района и собрали более 200 спортсменов.

По итогам всех соревнования в общекомандном зачёте победила сборная Иркутской области. На третьем месте – команда Усть-Ордынского Бурятского округа.

В соревнованиях по многоборью «Игры Баторов (богатырей) Срединного мира» победителем стал Балдан Цыжипов из Бурятии. Программа многоборья включала в себя следующие виды спорта: бурятскую национальную борьбу, метание камня на дальность, стрельбу из традиционного национального лука, забег вокруг горы Ёрд, мас-рестлинг (перетягивание палки). В этот раз в многоборье приняли участие 17 спортсменов. Второе место в многоборье занял Аюр Дондуков из Бурятии, третье место – Алдар Хамаев из Иркутской области.

В личном зачёте в стрельбе из традиционного национального лука золотую медаль завоевал Олег Цыбикжапов из Республики Бурятия, серебряную награду выиграл еще один представитель Бурятии Владимир Моглоев, бронзовую награду взял Игорь Хаптареев из Иркутской области. Абсолютным победителем по стрельбе из лука стал спортсмен из Бурятии Чингис Дашиев.

В шахматах «Шатар» победил бурятский спортсмен Антон Шомоев. Серебряную медаль завоевал Дмитрий Оболенских, бронзовую награду получил Александр Шёлк. Оба спортсмена выступали за команду Иркутской области.

В якутских национальных прыжках среди юношей победил спортсмен Приангарья Михаил Вологин, серебряным призёром стал Анатолий Самаев из Окинского района. Среди мужчин в якутских национальных прыжках победу одержал Павел Вантеев из Иркутской области, второе место занял Виталий Савчук из Улан-Удэ, третье место – Бальжинима Осохеев из Окинского района.

В соревнованиях по переноске камня весом более 120 кг вновь победил Балдан Цыжипов из Бурятии. Второй результат у спортсмена из Иркутской области Алдара Хамаева. Замкнул тройку призеров Олег Золотов из Бурятии.

Соревнования по бурятской национальной борьбе среди юношей проводились в следующих весовых категориях: до 45, 50, 55, 60 и свыше 60 кг. Для мужчин было предусмотрено четыре весовые категории – до 60, 70, 82 и свыше 82 кг. Абсолютными победителями в бурятской национальной борьбе «бухэ барилдаан» стали спортсмены из Бурятии Тумэн Бодиев среди юношей и Балдан Цыжипов среди мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.
традиционные игры Ёрдынские игры Бурятия спорт Ольхон Иркутская область фестиваль национальные виды спорта
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сборная Бурятии стала второй на Ёрдынских играх
Сборная Бурятии стала второй на Ёрдынских играх
Общество, 17.06.2019
Первое общекомандное место у Иркутской области
Улан-удэнские мас-рестлеры стали третьими на Ёрдынских играх
Улан-удэнские мас-рестлеры стали третьими на Ёрдынских играх
Общество, 17.06.2019
Абсолютное первенство выиграли иркутские спортсмены
Бурятские борцы стали победителями на Ёрдынских играх
Бурятские борцы стали победителями на Ёрдынских играх
Общество, 17.06.2019
Абсолютное первенство завоевали Балдан Цыжипов и Тумэн Бодиев
Блогер показал Улан-Удэ глазами москвича: видео
Блогер показал Улан-Удэ глазами москвича: видео
Общество, 17.06.2019
«Вертолёты, Байкал, театр». Блогер снял видео об Улан-Удэ в своей рубрике «Взгляд москвича»
В Улан-Удэ осуждённые сдали нормы ГТО
В Улан-Удэ осуждённые сдали нормы ГТО
Общество, 17.06.2019
Они сдавали нормативы в таких дисциплинах, как отжимания, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине, наклоны вперёд
В Иркутской области молодым полицейским вручили погоны
В Иркутской области молодым полицейским вручили погоны
Общество, 17.06.2019
Всего погоны получили более 40 офицеров
В Бурятии появилась новая необычная святыня
В Бурятии появилась новая необычная святыня
Общество, 17.06.2019
Поклониться Белому старцу можно в Еравнинском районе
В Улан-Удэ высаживают газон методом гидропосева
В Улан-Удэ высаживают газон методом гидропосева
Общество, 17.06.2019
Сегодня газон высаживается на улице Бабушкина около дома № 27
В Улан-Удэ прошёл конкурс студенческих агитбригад
В Улан-Удэ прошёл конкурс студенческих агитбригад
Общество, 17.06.2019
Вниманию зрителей и жюри было представлено 12 номеров
День поцелуев пройдёт в Иркутске
День поцелуев пройдёт в Иркутске
Общество, 17.06.2019
На праздник можно прийти одному, со своей второй половинкой или всей семьёй
В Бурятии ожидается ухудшение погоды
В Бурятии ожидается ухудшение погоды
Общество, 17.06.2019
Синоптики прогнозируют усиление ветра и ливни
В Улан-Удэ перенесли конечную автобуса №64
В Улан-Удэ перенесли конечную автобуса №64
Общество, 17.06.2019
Конечная остановка будет в 140 квартале

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^