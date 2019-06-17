Сборная Бурятии стала второй на Ёрдынских играх

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Первое общекомандное место у Иркутской области



Сборная Республики Бурятия заняла второе общекомандное место на соревнованиях в рамках VII Международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры». Соревнования проходили 14-15 июня в местечке Хоторук Ольхонского района и собрали более 200 спортсменов.



По итогам всех соревнования в общекомандном зачёте победила сборная Иркутской области. На третьем месте – команда Усть-Ордынского Бурятского округа.



В соревнованиях по многоборью «Игры Баторов (богатырей) Срединного мира» победителем стал Балдан Цыжипов из Бурятии. Программа многоборья включала в себя следующие виды спорта: бурятскую национальную борьбу, метание камня на дальность, стрельбу из традиционного национального лука, забег вокруг горы Ёрд, мас-рестлинг (перетягивание палки). В этот раз в многоборье приняли участие 17 спортсменов. Второе место в многоборье занял Аюр Дондуков из Бурятии, третье место – Алдар Хамаев из Иркутской области.



В личном зачёте в стрельбе из традиционного национального лука золотую медаль завоевал Олег Цыбикжапов из Республики Бурятия, серебряную награду выиграл еще один представитель Бурятии Владимир Моглоев, бронзовую награду взял Игорь Хаптареев из Иркутской области. Абсолютным победителем по стрельбе из лука стал спортсмен из Бурятии Чингис Дашиев.



В шахматах «Шатар» победил бурятский спортсмен Антон Шомоев. Серебряную медаль завоевал Дмитрий Оболенских, бронзовую награду получил Александр Шёлк. Оба спортсмена выступали за команду Иркутской области.



В якутских национальных прыжках среди юношей победил спортсмен Приангарья Михаил Вологин, серебряным призёром стал Анатолий Самаев из Окинского района. Среди мужчин в якутских национальных прыжках победу одержал Павел Вантеев из Иркутской области, второе место занял Виталий Савчук из Улан-Удэ, третье место – Бальжинима Осохеев из Окинского района.



В соревнованиях по переноске камня весом более 120 кг вновь победил Балдан Цыжипов из Бурятии. Второй результат у спортсмена из Иркутской области Алдара Хамаева. Замкнул тройку призеров Олег Золотов из Бурятии.



Соревнования по бурятской национальной борьбе среди юношей проводились в следующих весовых категориях: до 45, 50, 55, 60 и свыше 60 кг. Для мужчин было предусмотрено четыре весовые категории – до 60, 70, 82 и свыше 82 кг. Абсолютными победителями в бурятской национальной борьбе «бухэ барилдаан» стали спортсмены из Бурятии Тумэн Бодиев среди юношей и Балдан Цыжипов среди мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.

