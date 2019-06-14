Учебный год в Иркутске и Бурятии завершился проведением экологического урока о байкальской нерпе от фонда «Озеро Байкал»
Уроки стали частью социального блока проекта «Год байкальской нерпы», поддержанного фондом президентских грантов.
- Уроки о байкальской нерпе прошли в более чем 30 образовательных учреждениях Байкальского региона, включая школы, дома детского творчества, детские сады. 2500 детей стали чуть ближе к природе родного края, узнали важные факты об эндемике региона – байкальской нерпе, и научились бережному отношению к уникальному животному. Каждый ученик получил открытку от фонда «Озеро Байкал» с изображением байкальского тюленя, подписал ее и передал послание о необходимости изучать и защищать байкальскую нерпу своим родителям, друзьям и учителям, - сообщили в фонде «Озеро Байкал».
Байкальская нерпа не зря считается символом озера: она является единственным млекопитающим Байкала и вершиной пищевой биологической цепи. Именно поэтому байкальский тюлень нуждается в тщательном изучении для сохранения благополучия популяции.
Проект «Год байкальской нерпы» был инициирован фондом «Озеро Байкал» в апреле 2018 года, когда возникла угроза возобновления промышленного отстрела байкальского тюленя. В ходе обмена экспертными мнениями было выявлено, что на данный момент существует критическая нехватка научных знаний об эндемичной популяции. В ноябре 2018 года на международной конференции «Морские млекопитающие Голарктики» была представлена программа изучения и сохранения байкальской нерпы, согласно которой летом 2019 года будет произведено первое спутниковое мечение байкальского тюленя.
Проект стал победителем конкурса фонда президентских грантов, размер поддержки составил 4,6 млн. рублей.
В Бурятии прошли уроки о байкальской нерпе
Общество, Фото:
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