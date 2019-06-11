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Анита Цой встретилась с Даши Намдаковым в Москве

Анита Цой встретилась с Даши Намдаковым в Москве
Общество, 
Состоялась премьера документального фильма «Отец Байкал»

Популярная певица Анита Цой встретилась со скульптором из Бурятии Даши Намдаковым. Видео со встречи артистка выложила на своей странице в Instagram. Анита побывала на премьере документального фильма «Отец Байкал», посвящённого творчеству скульптора. Встреча проходила в кинотеатре «Иллюзион» в Москве.

- Пронзительная, сильная картина о настоящем творчестве, любви к родной земле и трудностях, которые может преодолеть настоящий талант. В фильме поднимаются серьёзные вопросы экологии Байкала и всей Сибири. Хочу выразить слова благодарности создателям фильма: продюсеру Сергею Мирошниченко, оператору-постановщику Юрию Ермолину, композитору Михаилу Мищенко, звукорежиссёру Михаилу Звездовскому, и, конечно, режиссёру Марине Марии Мельник, – написала Анита Цой.




Вероятно, после премьеры состоялся праздничный ужин. Перед гостями выступила бурятская певица Намгар.




Судя по кадрам из фильма, речь идёт о скандальной скульптуре Даши Намдакова «Хранитель Байкала». Изначально скульптор хотел установить «Хранителя» в «месте силы» на мысе Хобой на Ольхоне. Но местные жители выступили против. В ноябре прошлого года скульптуре нашли новое место в посёлке Узуры, расположенном на восточном берегу Ольхона.

В 2017 году Анита Цой дала яркий концерт в Улан-Удэ длительностью почти три часа. На сцене был 6-метровый дракон, огромный раскрывающийся пион, а певица была в уникальном светящемся платье.


Даши Намдаков певцы звезды эстрады
 
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