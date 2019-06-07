В России появится «генетический паспорт» военнослужащего

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Паспорт призван определять пригодность к службе в тех или иных войсках



Российские ученые намерены создать «генетический паспорт» военнослужащего, который призван определять пригодность к службе в тех или иных войсках с учётом особенностей возможных военных конфликтов будущего. Об этом рассказал президент российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, передают «Известия».



Этот проект направлен на попытку выяснить, кем тот или иной военнослужащий будет лучше — стрелком или танкистом.



Также Сергеев подчеркнул, что войны будущего в значительной степени являются войнами интеллектов, отмечают «Известия».



