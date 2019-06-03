В Улан-Удэ из-за ремонта на Трубачеева пустят больше трамваев

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в Улан-Удэ возник транспортный коллапс в связи с начавшимся ремонтом теплосетей на улице Трубачеева. Движение на соседних улицах Сахьяновой и Терешковой «встало», автомобили плелись со скоростью 5-7 км/ч. Чтобы не опоздать на работу, люди массово пересаживались в трамваи, которые были набиты битком.
Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ принял решение увеличить количество трамваев в час пик. Специалисты уже произвели подсчёты, сколько пассажиров и какими маршрутами люди пользуются больше. Опираясь на эти данные, в мэрии приняли решение, каких трамваев нужно пустить больше.
В вечерний час пик с сегодняшнего дня и утренний час пик с завтрашнего дня дополнительно на линию выйдут четыре трамвая. Утром два вагона по 4 маршруту, два вагона по 1-му маршруту. Вечером два вагона по 4 маршруту, два вагона по 2-му маршруту.
- Это неудобство вынужденное, если мы сейчас не сделаем такой ремонт - можем к отопительному сезону не успеть. Прошу отнестись с пониманием, - поделился в Facebook и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.
- Это неудобство вынужденное, если мы сейчас не сделаем такой ремонт - можем к отопительному сезону не успеть. Прошу отнестись с пониманием, - поделился в Facebook и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Также в течение дня будет проанализирована работа светофоров. В комитете по транспорту допускают возможность увеличение пропускного режима.
- Там 2-3 секунды коренным образом, конечно, роли не сыграют, но по крайней мере, движение транспорта на эти секунды будет увеличено, – сообщил заместитель председателя комитета по транспорту администрации Улан-Удэ Александр Халбаев.
- Также хотел обратить внимание горожан, что по улице Терешковой ещё утром было видно, что движение затруднено, а вот проспект Автомобилистов был не заполнен. Он работал в таком же режиме, как и раньше, – добавил он.
По плану, ремонтные работы на перекрытой для движения Трубачеева продлятся два месяца – до 30 июля.
«Световой день с пяти утра!»
Работы по ремонту теплотрассы № 3 по ул. Трубачеева необходимо начинать не в 8 утра, как сейчас, а гораздо раньше. Такое поручение на планёрном совещании в мэрии сегодня дал и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков в ответ на сообщение о том, что подрядчик, загрузившись трубами, приезжает на объект к 8-ми утра. При этом производить их укладку в ночное время строители не могут, и все работы ведутся только в светлое время суток, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
- Световой день сейчас начинается с пяти утра. За три часа можно многое успеть, комплектоваться нужно заранее. Если при прокладке труб круглосуточный режим не возможен, то при других видах работ это возможно. Пересмотрите график производства работ, - заявил Игорь Шутенков.
Как пояснил председатель комитета по строительству Виктор Хандаев в скором времени подрядчик приступит к устройству 1-й и 4-й концевых тепловых монолитных камер, и эти работы можно вести круглосуточно. На предстоящем сегодня совещании со строителями этот вопрос будет рассматриваться.