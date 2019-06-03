В Улан-Удэ из-за ремонта на Трубачеева пустят больше трамваев

Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ принял решение увеличить количество трамваев в час пик. Специалисты уже произвели подсчёты, сколько пассажиров и какими маршрутами люди пользуются больше. Опираясь на эти данные, в мэрии приняли решение, каких трамваев нужно пустить больше.







В вечерний час пик с сегодняшнего дня и утренний час пик с завтрашнего дня дополнительно на линию выйдут четыре трамвая. Утром два вагона по 4 маршруту, два вагона по 1-му маршруту. Вечером два вагона по 4 маршруту, два вагона по 2-му маршруту.



- Это неудобство вынужденное, если мы сейчас не сделаем такой ремонт - можем к отопительному сезону не успеть. Прошу отнестись с пониманием, - поделился в Facebook и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Также в течение дня будет проанализирована работа светофоров. В комитете по транспорту допускают возможность увеличение пропускного режима.



- Там 2-3 секунды коренным образом, конечно, роли не сыграют, но по крайней мере, движение транспорта на эти секунды будет увеличено, – сообщил заместитель председателя комитета по транспорту администрации Улан-Удэ Александр Халбаев.





- Также хотел обратить внимание горожан, что по улице Терешковой ещё утром было видно, что движение затруднено, а вот проспект Автомобилистов был не заполнен. Он работал в таком же режиме, как и раньше, – добавил он.

