В выходные местами грозы и дожди
По данным Бурятского Гидрометцентра, 1 июня по республике ожидаются местами дожди, грозы, ливни, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный ночью до 18 м/с, днем до 21 м/с.
2 июня по республике ожидаются местами дожди, грозы, по северу ночью местами ливни, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный до 18 м/с.
С 31 мая по 3 июня в Улан-Удэ, Бичурском, Заиграевском, Кяхтинском Иволгинском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность – 5 класс. 1 июня в Баргузинском, Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Курумканском, Мухоршибирском, Муйском районах высокая пожарная опасность - 4 класс, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии синоптики предупредили об ухудшении погоды
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В выходные местами грозы и дожди
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