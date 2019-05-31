Дзюдоистка из Братска примет участие в Европейских играх

Общество, Фото: личная страница Ирины Долговой

Соревнования пройдут в конце июня в Белоруссии



Дзюдоистка из Братска, победительница четырёх турниров мировой серии, чемпионка мира среди девушек и юниорок до 21 года Ирина Долгова вошла в состав сборной команды России для участия во II Европейских играх. Соревнования пройдут с 21 по 30 июня в Минске.



Ирина Долгова будет выступать в весовой категории до 48 килограммов и выйдет на татами уже 22 июня. В ближайшее время братчанка примет участие в тренировочных сборах в Хорватии.



Всего в состав сборной команды России включено 18 дзюдоистов, по девять – мужчин и женщин. На II Европейских играх турнир дзюдоистов будет проводиться в статусе чемпионата Европы. Его результаты пойдут в зачёт рейтинговой гонки за право участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.



Напомним, в 2015 году в Баку на I Европейских играх сборная России уверенно выиграла неофициальный командный зачёт, завоевав 164 медали, из них 78 – высшей пробы. Российские дзюдоисты тогда завоевали три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали и заняли первое общекомандное место. Ирина Долгова стала бронзовым призёром I Европейских игр, сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

