Фридайверы нашли на дне Байкала «танк»

Публикация от Егор Лесной🧔🏼❄🌲 (@egor_lesnoy) 16 Янв 2019 в 4:06 PST

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Публикация от Егор Лесной🧔🏼❄🌲 (@egor_lesnoy) 18 Янв 2019 в 5:13 PST

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Публикация от Егор Лесной🧔🏼❄🌲 (@egor_lesnoy) 17 Янв 2019 в 1:43 PST

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