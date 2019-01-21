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Фридайверы нашли на дне Байкала «танк»

Фридайверы нашли на дне Байкала «танк»
Общество,  Фото:Скриншот со страницы Егора Лесного
Потрясающими кадрами поделился фридайвер Егор Лесной. ВИДЕО

Фридайверы на днях нашли на дне Байкала трелёвочник ТТ-4. Технику обнаружили в посёлке Бугульдейка Ольхонского района Иркутской области. Видео с необычной находкой опубликовал Егор Лесной на своей странице в Instagram.

«Сегодня съездили в Бугульдейку, где я впервые побывал не так давно. Целью было исследовать танк-трелёвочник, который использовали для транспортировки леса, в старые времена, который случайно затонул там много лет назад», пишет Егор на странице в соцсети.



Фридайвер поясняет, что трелёвочник лежит на глубине около 3-5 метров. Также он рассказывает о том, как он туда попал. По его словам, когда-то там добывали рыбу в промышленных масштабах, и вокруг велась активная лесозаготовка.

«По сей причине, в районе посёлка Бугульдейка был организован нижний склад, куда свозили круглый лес, который позже сгружали большими кранами на баржи, что подплывали к многочисленным пирсам. С одного из таких пирсов и скатился гусеничный трелёвочник леса ТТ-4, который был сделан на базе легендарного танка Т-34», поясняет Егор.



Технику пытались поднять на сушу, но безуспешно. «Лишь только оторвали трак и перевернули его вверх ногами», поясняет автор находки.

Кроме того, Егор рассказывает о своём погружении под лёд Байкала. Он слышал грохот и видел пробивающиеся сквозь воду лучи солнца.

«Самое крутое было в этом то, что надо мной находились сотни тысяч кубометров льда, я постоянно слышал грохот разрывов льда, который нёсся сквозь толщу воды. В общем, это было невероятно круто! Я получил потрясающие эмоции, увидел моменты, которые навсегда останутся в моей памяти», пишет молодой человек.




Как сообщал «Байкал-Daily», недавно под лёд Байкала опустилась 77-летняя жительница Новосибирска. Она проплыла 10 метров и собирается повторить погружение.
Байкал
 
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