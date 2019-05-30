В Улан-Удэ представят блюда перуанской кухни

Также на мастер-классе планируется демонстрация блюд кухни Прикамья



В День России, 12 июня, на площади Советов с 13 часов состоится гастрономический фестиваль «Вкус шёлкового пути».



Рестораны города презентуют специальные тематические сеты и блюда, проведут мастер-классы. Районы республики представят свои гастрономические бренды, среди которых - тушёнка из мяса яка из Окинского района, облепиховые деликатесы из Селенгинского района, чебуреки 68 размера из Тункинского района, «Посольский» пирог из Кабанского района и т.д.



Для детей на площади Советов будет работать специальная зона национальных игр стран Шёлкового пути, ремесленный ряд, установлена фотозона.



На фестивале состоятся мастер-классы от шеф-поваров с мировым именем. Приедет на мероприятие в том числе Рашид Рахманов, автор книг «Север греет. Рецепты от Карелии до Камчатки» и «Яркость во всём. Рецепты перуанской кухни». Он официально признан Послом перуанской кухни в мире. Автор новой модернистской кухни Урала и Прикамья. Об этом сообщили в туристском информационном центре Бурятии «Байкал».



12 июня на мастер-классе шеф-повара Рашида Рахманова планируется демонстрация блюд кухни Прикамья, а также приготовление блюд кухни Никкей (перуанско-японская кухня).

