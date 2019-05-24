День славянской письменности и культуры отметят в Улан-Удэ

Праздник состоится сегодня в парке культуры и отдыха «Юбилейный»



В рамках мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры и Общероссийскому дню библиотек, в Улан-Удэ состоятся Праздник книги и чтения и Большой хоровой концерт. Мероприятие состоится в парке «Юбилейный» сегодня, 24 мая с 16:00 – 19:00.



Ежегодно в славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры, приуроченный ко дню памяти Кирилла и Мефодия, создателей старославянской азбуки. Праздник напоминает всем славянским странам о единстве их происхождения.



Общероссийский день библиотек отмечается 27 мая. Дата приурочена ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России — Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки.



В парке «Юбилейный» будут организованы площадки Республиканской детско-юношеской библиотеки. Здесь пройдут мастер-классы, квест, выставки, презентации книжных новинок, будут организованы фотозоны. Там же наградят лучших читателей библиотеки.



В этом году Праздник книги и чтения пройдёт в Улан-Удэ уже в 11-й раз.



В 18:00 стартует Большой Хоровой концерт. В концерте принимают участие вокальные ансамбли колледжа искусств имени Чайковского, детские хоры ДШИ № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14, смешанный хор колледжа искусств, сводный детский хор Улан-Удэ, звёзды бурятской эстрады Екатерина Кириллова и Дулма Сунрапова. В концерте прозвучат известные песни Глинки, Шаинского, Пахмутовой, Прокофьева, Дунаевского, Крылатова, Колмановского и других композиторов, сообщили в Республиканской детско-юношеской библиотеке.





