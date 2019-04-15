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Жителей пригорода Улан-Удэ не устроили варианты «школьного» вопроса

Жителей пригорода Улан-Удэ не устроили варианты «школьного» вопроса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Проблемный вопрос со школой, которую «украли» у жителей, вновь отложили

Как сообщал «Байкал-Daily», жители села Хойто-Бэе недавно оказались шокированы тем, что долгожданное строительство обещанной школы, а также детского сада переносят в соседнее село – Нижнюю Иволгу. И это при том, что население Хойто-Бэе насчитывает 8-9 тысяч человек, и здесь нет вообще образовательных учреждений. Ребята вынуждены ездить учиться в школы других сёл района или в Улан-Удэ. Это довольно неудобно, затратно, кроме того, небезопасно для маленьких детей, отмечали жители.

В субботу, 13 апреля, в Хойто-Бэе прошло собрание, на которое пришли жители села, депутат Народного Хурала Бурятии Игорь Бобков, глава района Виктор Очиров, представители районной администрации и другие.

Как рассказывают очевидцы, народу было довольно много, жители села приходили с детьми. Некоторые принесли плакаты с лозунгами.

Людям объяснили, что школу решили перенести из-за особенностей почвы на выбранном участке. Строить здесь нельзя – слишком близко подходит вода.

Глава района Виктор Очиров озвучил три возможных решения «школьного» вопроса. Первое – изыскать дополнительные 80 млн рублей - на отсыпку земли под строительство по требованию подрядчика и прочие работы. Депутат Хурала Игорь Бобков предложил обратиться напрямую к Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину, начав сбор подписей. Но так как деньги придётся ждать из федерального бюджета, неизвестно, дадут ли дополнительное финансирование. Да и ждать, возможно, придётся годами.

Также было предложено перенести строительство за федеральную трассу. Этот вариант крайне неудобен для местных жителей.

Помимо этого, все деньги на школу в Хойто-Бэе предложили и вовсе потратить на расширение школы №37 в улан-удэнском микрорайоне Аэропорт.

- Если нет возможности построить школу в Хойто-Бэе, то пусть эти деньги выделят для реконструкции школы №37 в посёлке Аэропорт, которая не вошла в этом году в программу. Нужно согласовать вопрос возведения пристроя с условием - обязать дирекцию школы принимать детей села Хойто-Бэе, - высказала свое мнение Алия Мухамеджанова, председатель ТОС «Западный», староста села Хойто-Бэе.

Однако против этого варианта выступили все присутствующие.

В итоге на сходе конкретных решений не было принято. Судя по всему, последнее слово останется за главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

- Конкретного решения никто не услышал, власть ссылалась на будущее решение главы Бурятии, который на данный момент отсутствует в республике, - рассказала «Байкал-Daily» местная жительница Анна Рымарева.

20 апреля в селе вновь состоится собрание, на котором все надеются, что урегулируют многострадальный вопрос.

- Представители власти берут неделю на решение вопроса по строительству школы и сада в Хойто-Бэе, на следующем собрании они должны отчитаться о проделанной работе, - подытожила Анна Рымарева.
школы
 
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