Жители пригорода Улан-Удэ возмущены переносом школы в другое село

Жители Хойто-Бэе шокированы тем, что обещанная им новая школа «ушла» в Нижнюю Иволгу
В начале этого года сообщалось о том, что в скором времени в Бурятии начнут строить школы в различных населённых пунктах. В список входило и село Хойто-Бэе, там планировали возвести объект на 450 мест. Предварительным сроком завершения назывался уже 2020 год.
Финансирование на строительство и капремонт объектов образования предусматривается из разных источников. В том числе в рамках ликвидации третьей смены в школах Бурятии по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и плана социального развития республиканских центров экономического роста.
Однако недавно жителей села Хойто-Бэе огорошили тем, что долгожданное строительство школы, а также детского сада, которые будут идти в комплексе, переносят в другое соседнее село – Нижнюю Иволгу.
Между тем, население Хойто-Бэе насчитывает 8-9 тысяч человек, и здесь, кроме культурно-спортивного центра, больше ничего нет – ни детского сада, ни школы.
- Нам обещали много лет, что выделят средства и построят здесь детский сад, школу. И наконец-то мы дождались этих денег, все думали, что эти учреждения появятся на территории нашего села, а оказывается в итоге, что их переносят совсем далеко от нас. То есть, понимаете, наша проблема не решится, даже если эту школу и садик построят. Новая школа будет находиться через федеральную трассу в селе Нижняя Иволга – это где-то километра 3-4, а то и больше. В администрации решили так, а жители против. Не знаем, что делать, - поделилась с «Байкал-Daily» местная жительница Анна Рымарева.
Ребятишки из Хойто-Бэе вынуждены сейчас ездить учиться в село Нижняя Иволга, в улан-удэнский посёлок Аэропорт и в другие населённые пункты.
- У части односельчан дети ездят в городские школы, некоторые вовсе отправляют детей в деревни в другие районы – к бабушкам, дедушкам. Такая, вот, глобальная проблема, - рассказывает местная жительница.
Изначально предполагалось, что объекты будут строить в селе Хойто-Бэе возле культурно-спортивного центра. Активисты уже подготовили площадку под их возведение – расчистили место, убрали трибуну. Теперь же, как выяснилось, всё зря.
- Вообще озвучил это глава района Виктор Цырендоржиевич Очиров депутатам сельского поселения, когда они пришли к нему на встречу по поводу строительства школы. Он им конкретно сказал, что подрядчики отказываются строить объект в связи с тем, что у нас болото – то, что земля не подходит для его возведения. Провели они исследование, сделали такой вывод. У нас, конечно, в улусе свободной земли нет, всё застроено, но мы так думаем, что всё-таки есть современные технологии, можно использовать какие-то сваи на этом месте, - отмечает Алия Мухамеджанова, председатель ТОС «Западный», староста села Хойто-Бэе.
В субботу в 11 часов в селе пройдёт собрание по разъяснению ситуации. На мероприятие пригласили жителей, представителей администрации района.
- Озвучено все это было на телевидении, в различных СМИ, что будет школа в Хойто-Бэе. Это Алексей Самбуевич (Цыденов, глава Бурятии) сам говорил, а здесь получается – переигрывают все его слова, отправляют школу и сад в другое село, - заключила староста села.
В пресс-службе министерства образования и науки Бурятии ситуацию обещали прокомментировать позже.
Жители пригорода Улан-Удэ возмущены переносом школы в другое село
Общество, Фото:
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