Замминистра строительства Бурятии останется в СИЗО до 5 мая

Застройщик Сергей Домшоев останется под домашним арестом также до 5 мая
Накануне, 29 января, в Советском районном суде столицы Бурятии прошло заседание, на котором было решено продлить срок ареста замминистра строительства Бурятии Сергея Рыбальченко до 5 мая. Также решено оставить под домашним арестом до 5 мая представителя строительной фирмы Сергея Домшоева. Об этом сообщил «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Бато Саранов.
- Прокуратурой Советского района Улан-Удэ поддержано ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Рыбальченко, продлении срока домашнего ареста в отношении Домшоева, - отметил он.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее заместитель министра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко, обвиняемый в превышении должностных полномочий по делу о «сиротских» квартирах, был заключён под стражу почти на два месяца. В декабре суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на один месяц и 25 суток, то есть до 5 февраля 2019 года.
В середине января стало известно, что адвокаты Рыбальченко подавали апелляцию, чтобы опротестовать решение Советского районного суда. Они хотели добиться для обвиняемого домашнего ареста. Однако Верховный суд Бурятии оставил постановление Советского суда без изменений.
На бизнесмена возбуждено уголовное дело о мошенничестве, на замминистра Рыбальченко, который возглавляет приёмочную комиссию минстроя, - дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
В 2015 году министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии в рамках госпрограммы планировалось приобретение жилых помещений в селе Сотниково для детей-сирот. По версии следствия, Сергей Домшоев организовал регистрацию ряда своих знакомых в качестве индивидуальных предпринимателей, а затем, фактически руководя их деятельностью, вместе с ними принял участие в торгах.
По итогам торгов он заключил с министерством строительства госконтракты на строительство 254 жилых помещений на общую сумму более 195 млн. рублей.
После этого Домшоев организовал строительство домов с грубым отступлением от строительных норм и правил, без авторского и строительного контроля, с удешевлением строительных и отделочных материалов.
Должностными лицами министерства строительства, несмотря на явные дефекты, были подписаны акты приёма построенных жилых помещений.
Замминистра строительства Бурятии останется в СИЗО до 5 мая
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