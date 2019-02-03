В Бурятии прошёл очищающий обряд Дугжууба. Фоторепортаж

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Иволгинского дацана



В воскресенье, 3 февраля, в дацанах Бурятии прошёл обряд очищения Дугжууба, который устраивается в преддверие Сагаалгана. В Улан-Удэ специальные костры развели больше чем на десяти площадках.



Большое количество верующих собралось в Иволгинском дацане. Цогчен дуган (главное здание) буддийского храма был заполнен верующими. Они приехали, не побоявшись ударивших сильных морозов. Впрочем, по словам очевидцев, в прошлые годы количество присутствующих на Дугжуубе в центре Буддийской Традиционной Сангхи России было несколько больше. «Видимо, часть жителей Улан-Удэ решили не ехать в Иволгу, а отправились в дацаны на Верхней Берёзовке или на Лысой горе», - выразил мнение один из участников обряда.



В 17.30 часов ламы начали читать специальный молебен Дугжууба, после чего развели ритуальный костер.



Специально для Дугжуубы священнослужители подготовили так называемый «соор» – увенчанную черепом высокую пирамиду, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него «вложили» подношение Чойжал сахюусану, а затем торжественно сожгли на большом костре как символ духовного очищения.



Для прихожан, которые подготовили дома небольшие кусочки теста, салфетки или кусочки ткани и провели обтирание ими, соорудили меньший по размеру костёр. Принесённые с собой кусочки верующие бросали в этот костёр. Впрочем, в Сангхе отмечают: считается, что чем бросать в огонь тряпки и бумаги, лучше очиститься мысленно, это даст больший эффект.



- Ритуал «Сор» связан с подношением жертвенной субстанции Торма Высшему божеству Идаму Ямантаке и сахюсану Чойжалу-Ямарадже. А также призываются самые могущественные создания этого мира, которым преподносят малые субстанции 64-х Торма. После притягивают и собирают в одно место всё самое плохое и вредоносное, что создаёт препятствия, и это уничтожают с помощью магического оружия «сор», которое ламы преподносят Чойжалу в виде треугольной пирамиды, украшенной ореолом огня и увенчанной символичным изображением черепа. Перед самим ритуалом можно собрать со своего тела всю плохую энергию в клубок мысленно, и представить, что это всё сгорает в огне. Самое важное в момент обряда Дугжуба – отказаться от своих последующих негативных действий и мыслей. И зародить силу устремления следовать в жизни благим делам. Тогда основная причина наших неудач, в виде чёрной кармы, будет ослаблена и ритуал действительно обретёт огромную мощь. По завершению, когда всё плохое отброшено и устранено, следует омыть себя аршаном и сделать несколько его глотков. На этом завершается второй день подготовки к празднованию Сагаалха, отсекающий чёрный хвост уходящего года, - поясняют в Сангхе.



Сагаалган в этом году отмечается 5 февраля.

