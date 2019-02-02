В Улан-Удэ продолжают устранять крупную коммунальную аварию



- Насосная станция «Юго-Западная» запущена. Работники МУП «Водоканал» прошлой ночью завершили монтаж 495 метров обводного трубопровода и сегодня в 8:00 ввели его в эксплуатацию. Подача холодной воды потребителям будет осуществляется по временной схеме до полного восстановления основного трубопровода. Оперативное устранение последствий аварии и прокладка трёх труб диаметром 225 мм позволили не ограничивать подачу холодной воды жителям города. Сегодня утром вода стала поступать и в теплогенерирующие организации, поэтому скоро будет восстановлено и горячее водоснабжение, - сообщают коммунальщики.







Как сообщал







В этой связи вчера днём был

Также был создан оперативный штаб. На место аварии выезжал мэр города Александр Голков, представители комитета городского хозяйства, МУП «Водоканала», управления по ЧС администрации Улан-Удэ, администрации Октябрьского района, оперативная группа Центра управления в кризисных ситуация ГУ МЧС по Бурятии. На месте работала крупная спецтехника, привлечённая МУП «Водоканал». - Насосная станция «Юго-Западная» запущена. Работники МУП «Водоканал» прошлой ночью завершили монтаж 495 метров обводного трубопровода и сегодня в 8:00 ввели его в эксплуатацию. Подача холодной воды потребителям будет осуществляется по временной схеме до полного восстановления основного трубопровода. Оперативное устранение последствий аварии и прокладка трёх труб диаметром 225 мм позволили не ограничивать подачу холодной воды жителям города. Сегодня утром вода стала поступать и в теплогенерирующие организации, поэтому скоро будет восстановлено и горячее водоснабжение, - сообщают коммунальщики.Как сообщал «Байкал-Daily» , крупная коммунальная авария произошла накануне утром. Порыв зафиксирован на водоводе диаметром 900 мм., который питает насосную станцию «Юго-Западная». Без горячей воды остались почти 500 домов. Это дома в 100-х кварталах, Энергетике, 140, 140 а и 142 кварталы, посёлке имени Горького, мкрн Мясокомбинат, Мелькомбинат, в сороковых кварталах (кроме 47-го квартала) на улицах Столбовой, Мокрова, Боевой, Конечной, в 20 «а» квартале до остановки «Товары Бурятии» (включая ул. Ключевскую, дома №№ 62, 64, 66), ЖК «Ангара».В этой связи вчера днём был введён режим ЧС , который до сих пор действует. В администрации города сегодня пояснили, что выполненные работы - это временная схема, чтобы подать воду.

В Улан-Удэ продолжаются работы по устранению крупной коммунальной аварии, оставившей без горячей воды почти 500 домов. Ремонтные работы продолжались всю ночь, за это время было проложено почти 500 метров турбопроводода.