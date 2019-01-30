Девушка из Бурятии лидирует в конкурсе «Краса сибирской Росгвардии»

Как сообщал «Байкал-Daily», три девушки из Бурятии борются за звание «Красы сибирской Росгвардии». Конкурс продлится до 20 марта.
На сегодняшний день в конкурсе лидирует красавица в погонах из Бурятии Роксана Михайлова. За неё проголосовали 14562 раза. Не отстаёт от неё соперница из другого региона Наталья Школьная. За неё отдали голоса 14534 раза.
Роксана Михайлова является инженером пункта централизованной охраны ОВО по Улан-Удэ. Она капитан полиции. В Росгвардии девушка трудится уже 9 лет.
На службе она общается с собственниками жилья и объясняет нюансы и технические возможности охраны. В свободное время Роксана любит готовить, путешествовать, заниматься спортом, увлекается чтением. Большую часть времени капитан полиции уделяет воспитанию дочери.
Бурятию на конкурсе представляют ещё две девушки. Это Юлия Митахинова и Екатерина Бабушкина.
За Юлию проголосовали 2844 раз, а Екатерину поддержали 5843 раза.
Проголосовать за красавиц в погонах можно по ссылке:
Проголосовать за красавиц в погонах можно по ссылке:
https://www.nsk.kp.ru/daily/26923.4/3969833/