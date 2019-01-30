Девушка из Бурятии лидирует в конкурсе «Краса сибирской Росгвардии»





Бурятию на конкурсе представляют ещё две девушки. Это Юлия Митахинова и Екатерина Бабушкина.









За Юлию проголосовали 2844 раз, а Екатерину поддержали 5843 раза.



Проголосовать за красавиц в погонах можно по ссылке:

https://www.nsk.kp.ru/daily/26923.4/3969833/