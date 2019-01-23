После ремонта улица Урицкого станет местом притяжения туристов
Благоустройство улицы Урицкого обсудили в Иркутске. Свои предложения высказали представители городского градостроительного совета, «Союза архитекторов» и общественности.
Урицкого будет благоустроена в 2019 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В представленных архитекторами дизайн-проектах сохранена историческая направленность улицы. Специалисты предложили оборудовать открытую концертную площадку, на которой зимой будут заливать каток. Кроме того, архитекторы предусмотрели пространство для размещения торговых лотков и ярмарок на время культурных мероприятий. Предлагают архитекторы установить на улице тематические монументально-декоративные скульптуры и малые архитектурные формы, эскизы которых будут выбраны с помощью конкурса.
– К работе по благоустройству исторической улицы Иркутска необходимо привлечь собственников зданий. Важно провести ремонт фасадов и предусмотреть архитектурно-декоративную подсветку, – подчеркнули в ходе обсуждения архитекторы. – После ремонта улица Урицкого станет местом притяжения туристов. Поэтому хотелось бы разместить информационно-туристические стенды. А также особое внимание хочется обратить на задние дворы, чтобы привести их в соответствие с проектными решениями.
Кроме этого, предусмотрена реконструкция здания Дома быта. Оно сохранит свою социальную направленность. Часть помещений планируется переоборудовать под общественные центры для молодёжи и национально-культурных объединений, образовательные пространства, коворкинги и прочее.
В прошлом году на улице Урицкого было проведено обследование инженерных коммуникаций, начались работы по перекладке сетей водопровода и канализации. В 2019-ом работы будут продолжены, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
Благоустройство одной из улиц в Иркутске обсудили архитекторы
Общество, Фото:
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