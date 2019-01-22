Бурятия впервые примет соревнования ДФО

В Улан-Удэ состоится первенство ДФО по настольному теннису
Бурятия впервые примет спортивное мероприятие Дальневосточного федерального округа. С 23 по 27 января в универсальном зале физкультурно-спортивного комплекса состоится первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет.
Предварительно участие в соревнованиях примут спортсмены 2001-2003 годов рождения из 8 субъектов округа: Бурятии, Саха (Якутии), Амурской области, Забайкальского края, Магаданской области, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев.
Соревнования начнутся 24 января, в этот же день состоится парад открытия первенства, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
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