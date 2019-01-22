Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Января

21 Января

Популярное

В Бурятии самая дорогая «однушка» стоит 4,6 млн рублей

В Бурятии самая дорогая «однушка» стоит 4,6 млн рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Республика заняла 6 место в рейтинге самых дорогих однокомнатных квартир в ДФО

Эксперты ЦИАН составили рейтинг по максимальной стоимости однокомнатных квартир Дальнего Востока. Они изучили вторичный рынок жилья 9 субъектов региона.

В списке представлены только элитные лоты, стоимость которых может в несколько раз превышать цену массовых «однушек».

Бурятия в этом рейтинге заняла шестое место. Так, в Улан-Удэ предлагается к покупке самая дорогая «однушка» стоимостью 4,61 млн рублей. Площадь квартиры составляет 42,1 кв. м. Она расположена в центре города с видом на Селенгу.

- Балкон довольно просторный. Придомовая территория оборудована парковочными местами и детской площадкой. Всё необходимое рядом: магазины, супермаркеты, аптеки, школы и дошкольные учреждения, остановки общественного транспорта. Отличная шумоизоляция стен. Установлены счётчики водо-, газо-, электро-, теплоснабжения. Квартира оснащена системой охранной сигнализации. Дом оснащён пассажирским и грузовым лифтами. Жильё повышенной комфортности, - написано в объявлении о продаже квартиры.

Забайкальский край занял соседнее 7 место после Бурятии в данном рейтинге. Квартиру в элитном доме в центре Читы площадью 70 кв. м предлагают приобрести за 3,56 млн рублей. Причём почти половину этой площади занимает просторная терраса, замечают эксперты ЦИАН.

Самую же высокую цену за «однушку» предлагают в Хабаровском крае. В Хабаровске установлен ценник на однокомнатную квартиру на уровне 9,8 млн рублей. Жильё имеет площадь 61 кв. м и находится в самом центре города. Квартира продаётся с современной отделкой, а также она оборудована кухонной техникой ведущих мировых производителей.

Второе место в рейтинге самых дорогих «однушек» занял Приморский край. Самая дорогая однокомнатная там стоит 7,5 млн рублей. Площадь квартиры составляет 45 кв. м. В квартире проведена отделка в современном стиле, в ней есть вся мебель и техника.

Самые последние места в рейтинге заняли Камчатский край и Магаданская область. В Камчатском крае выставлена на продажу «однушка» с качественной отделкой стоимостью 3,2 млн рублей, площадью 38 кв. м. 

В Магаданской области за однокомнатную квартиру с дизайнерской отделкой просят выложить также 3,2 млн рублей, но при этом площадь квартиры меньше – 35 кв. м.
квартиры рейтинг
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ выступит группа Shono
В Улан-Удэ выступит группа Shono
Общество, 22.01.2019
Коллектив образован в 2014 году
В Бурятии самая дорогая «однушка» стоит 4,6 млн рублей
В Бурятии самая дорогая «однушка» стоит 4,6 млн рублей
Общество, 22.01.2019
Республика заняла 6 место в рейтинге самых дорогих однокомнатных квартир в ДФО
Телефоны экстренной и неотложной медпомощи напомнили в Бурятии
Телефоны экстренной и неотложной медпомощи напомнили в Бурятии
Общество, 22.01.2019
Информация о номерах телефонов была опубликована на сайте профильного министерства
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль «На Великом Чайном пути»
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль «На Великом Чайном пути»
Общество, 22.01.2019
Мероприятие начнётся сегодня, 22 января
Федеральный телеканал воссоздал бурятскую свадьбу
Федеральный телеканал воссоздал бурятскую свадьбу
Общество, 22.01.2019
«Мир-24» снимал в Бурятии передачу «Любовь без границ»
Кинолетопись Бурятии пополнилась на 309 минут
Кинолетопись Бурятии пополнилась на 309 минут
Общество, 22.01.2019
В ней отразились важнейшие события республики
В Бурятии пройдёт юбилейное шоу заслуженного артиста России
В Бурятии пройдёт юбилейное шоу заслуженного артиста России
Общество, 22.01.2019
Известному бурятскому актёру исполнилось 65 лет
В Бурятии гранатомётчики осваивают стрельбу на максимальные дальности
В Бурятии гранатомётчики осваивают стрельбу на максимальные дальности
Общество, 22.01.2019
К сборам, которые продлятся около месяца, привлечено около 500 военнослужащих
Прошла акция «Сохраним леса Байкала»
Прошла акция «Сохраним леса Байкала»
Общество, 22.01.2019
В движении приняли участие более 900 человек
В Улан-Удэ пройдёт акция «Щедрая кормушка»
В Улан-Удэ пройдёт акция «Щедрая кормушка»
Общество, 22.01.2019
Желающим нужно предварительно записаться на мероприятие
Инженеры и танкисты в Бурятии отработали тактические приёмы
Инженеры и танкисты в Бурятии отработали тактические приёмы
Общество, 22.01.2019
Совместные действия подразделений играют важную роль во всестороннем взаимодействии
В Улан-Удэ опубликовали график проведения Дугжуубы
В Улан-Удэ опубликовали график проведения Дугжуубы
Общество, 22.01.2019
Дугжууба – обряд, проводимый перед Сагаалганом, Новым годом по лунному календарю
На трассах Бурятии сократилось число ДТП
На трассах Бурятии сократилось число ДТП
Общество, 22.01.2019
В прошлом году федеральные дорожники ликвидировали пять очагов аварийности в пригороде Улан-Удэ
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Бурятии превысила эпидпорог
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Бурятии превысила эпидпорог
Общество, 22.01.2019
За третью неделю нового года – с 14 по 20 января - зарегистрировано 3536 случаев

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^