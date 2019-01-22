В Бурятии самая дорогая «однушка» стоит 4,6 млн рублей



В Магаданской области за однокомнатную квартиру с дизайнерской отделкой просят выложить также 3,2 млн рублей, но при этом площадь квартиры меньше – 35 кв. м.



Эксперты ЦИАН составили рейтинг по максимальной стоимости однокомнатных квартир Дальнего Востока. Они изучили вторичный рынок жилья 9 субъектов региона.В списке представлены только элитные лоты, стоимость которых может в несколько раз превышать цену массовых «однушек».Бурятия в этом рейтинге заняла шестое место. Так, в Улан-Удэ предлагается к покупке самая дорогая «однушка» стоимостью 4,61 млн рублей. Площадь квартиры составляет 42,1 кв. м. Она расположена в центре города с видом на Селенгу.- Балкон довольно просторный. Придомовая территория оборудована парковочными местами и детской площадкой. Всё необходимое рядом: магазины, супермаркеты, аптеки, школы и дошкольные учреждения, остановки общественного транспорта. Отличная шумоизоляция стен. Установлены счётчики водо-, газо-, электро-, теплоснабжения. Квартира оснащена системой охранной сигнализации. Дом оснащён пассажирским и грузовым лифтами. Жильё повышенной комфортности, - написано в объявлении о продаже квартиры.Забайкальский край занял соседнее 7 место после Бурятии в данном рейтинге. Квартиру в элитном доме в центре Читы площадью 70 кв. м предлагают приобрести за 3,56 млн рублей. Причём почти половину этой площади занимает просторная терраса, замечают эксперты ЦИАН.Самую же высокую цену за «однушку» предлагают в Хабаровском крае. В Хабаровске установлен ценник на однокомнатную квартиру на уровне 9,8 млн рублей. Жильё имеет площадь 61 кв. м и находится в самом центре города. Квартира продаётся с современной отделкой, а также она оборудована кухонной техникой ведущих мировых производителей.Второе место в рейтинге самых дорогих «однушек» занял Приморский край. Самая дорогая однокомнатная там стоит 7,5 млн рублей. Площадь квартиры составляет 45 кв. м. В квартире проведена отделка в современном стиле, в ней есть вся мебель и техника.Самые последние места в рейтинге заняли Камчатский край и Магаданская область. В Камчатском крае выставлена на продажу «однушка» с качественной отделкой стоимостью 3,2 млн рублей, площадью 38 кв. м.