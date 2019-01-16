«Матч ТВ» показал, чем живёт детский футбол Улан-Удэ

















Про Улан-Удэ - с 5:50











- Осенью у нас прошёл большой проект по обучению тренеров. В этом году федерация нам помогла с оплатой курса повышения квалификации. Сейчас мы занимаемся мини-футболом. Летом мы играем в большой футбол, а зимой мы вынуждены играть на снегу или в залах, - закончили молодые тренера.



Как Кирилл и Андрей Белобородовы также рассказали о том, что осенью им удалось получить тренерские лицензии.- Осенью у нас прошёл большой проект по обучению тренеров. В этом году федерация нам помогла с оплатой курса повышения квалификации. Сейчас мы занимаемся мини-футболом. Летом мы играем в большой футбол, а зимой мы вынуждены играть на снегу или в залах, - закончили молодые тренера.Как сообщал «Байкал-Dailу» , «Матч ТВ» прошлой осенью уже показывал проблемы детского футбола в Улан-Удэ. Тогда игрок сборной России Владимир Гранат поделился своей мечтой возродить стадион «Локомотив».

Федеральный спортивный канал «Матч ТВ» снял сюжет о детском футболе в Улан-Удэ. В начале сюжета ведущий спросил у известного футболиста Андрея Аршавина, слышал ли он о городе Улан-Удэ в футбольном контексте, на что тот признался, что никогда не слышал и с удовольствием посмотрел сюжет о городе.Сыновья ныне покойного тренера Владимира Белобородова Кирилл и Андрей дали интервью телеканалу. Отметим, что известный футболист Владимир Гранат, входящий в состав сборной России, начинал тренироваться именно у Владимира Белобородова.По стопам отца пошли и его два сына Кирилл и Андрей Белобородовы. Сейчас они обучают детей футболу в единственной в городе футбольной школе «Локомотив».- Когда мы были у вас, вы сталкивались с определёнными проблемами, связанными со стадионом «Локомотив». Сдвинулась ли ситуация с мёртвой точки? - задал вопрос тренерам ведущий федерального канала.- Ситуация сдвинулась. Железная дорога на данный момент залила на нём каток. Нам оставили примерно четвертинку для занятия футболом. Но в дальнейшем обещали передачу в ведомство республики в итоге под спортивную футбольную школу, - поделились тренеры с каналом «Матч ТВ».