Юные шахматисты Бурятии взяли россыпь медалей первенства СФО



С 31 октября по 8 ноября в Новокузнецке проходило первенство Сибирского федерального округа среди детей по классическим шахматам. ⠀



Данное первенство является отборочным к высшей лиге первенства России, которое пройдёт в апреле следующего года в Сочи. Бурятию представляли 25 человек.



Чемпионкой среди девочек до 15 лет стала Виктория Хурхесова, также Вика выполнила звание кандидата в мастера спорта.



Среди мальчиков до 13 лет 2 место занял Эрдэм Хубукшанов, на 3 месте Тамерлан Чындыгыр.



Серебряную медаль завоевала Сойжина Комиссарова, бронзовая медаль до 11 лет у Алдара Тыхеева.



Среди мальчиков до 15 лет 4 место занял Аюр Аюшиев и вышел в лигу первенства России, также выход в высшую лигу уже имеют Тумэн Цыбиков и Роман Сымбелов.



Таким образом Бурятию в высшей лиге первенства России будут представлять 8 человек, из которых 5 человек являются учениками шахматной школы международного гроссмейстера Инны Ивахиновой, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

