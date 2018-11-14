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Юные шахматисты Бурятии взяли россыпь медалей первенства СФО

Юные шахматисты Бурятии взяли россыпь медалей первенства СФО
Общество,  Фото:минспорта РБ
По итогам соревнования Бурятию в высшей лиге первенства России будут представлять 8 человек

С 31 октября по 8 ноября в Новокузнецке проходило первенство Сибирского федерального округа среди детей по классическим шахматам. ⠀

Данное первенство является отборочным к высшей лиге первенства России, которое пройдёт в апреле следующего года в Сочи. Бурятию представляли 25 человек.

Чемпионкой среди девочек до 15 лет стала Виктория Хурхесова, также Вика выполнила звание кандидата в мастера спорта.

Среди мальчиков до 13 лет 2 место занял Эрдэм Хубукшанов, на 3 месте Тамерлан Чындыгыр. 

Серебряную медаль завоевала Сойжина Комиссарова, бронзовая медаль до 11 лет у Алдара Тыхеева.

Среди мальчиков до 15 лет 4 место занял Аюр Аюшиев и вышел в лигу первенства России, также выход в высшую лигу уже имеют Тумэн Цыбиков и Роман Сымбелов.

Таким образом Бурятию в высшей лиге первенства России будут представлять 8 человек, из которых 5 человек являются учениками шахматной школы международного гроссмейстера Инны Ивахиновой, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
шахматы
 
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