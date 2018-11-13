Инициативным человеком оказался улан-удэнец
Стало известно имя человека, создавшего онлайн-петицию на платформе Сhange.org против присоединения Бурятии к Дальневосточному федеральному округу (ДФО).
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале ноября в Сети появилась петиция под названием «Вернуть Бурятию в состав Сибирского федерального округа!». В ней говорилось, чего лишится республика после присоединения в ДФО.
На прошлой неделе глава Бурятии заявил, что искали создателя этой петиции, но выяснили, что её создали «фейки».
Накануне объявился создатель этой петиции. Им оказался улан-удэнец Владимир Севрюк. По его словам, его назвали «фейком», но с ним никто не пытался связаться.
«Алексей Самбуевич, я не «фейк», а житель Бурятии и прописан тоже в Бурятии. Если не верите моим словам, позвоните по моему телефону. Буду рад вас услышать и представить доказательства, что я не «фейк», а реальный житель Бурятии, думающий о её будущем», написал Владимир Севрюк, обращаясь к главе республике.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 ноября указом президента страны присоединили Бурятию и Забайкальский край к Дальневосточному федеральному округу. Министры республики оптимистично смотрят на вхождение республики в ДФО. Алексей Цыденов утверждает, что Бурятии от этого ничего не теряет, а только приобретает.
«Я не фейк»: Объявился создатель петиции против вхождения Бурятии в ДФО
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