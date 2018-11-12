В Забайкалье спасли собаку, вмёрзшую в лёд









Собаку удалось заметить во время патрулирования водных объектов на судне на воздушной подушке «Жук-4».



- В ходе очередного объезда прибрежной зоны озера Кенон спасатели заметили собаку, которая лежала на одном месте долгое время. При приближении к ней выяснилось, что животное задними лапами и хвостом уже вмёрзло в лед и не могло самостоятельно выбраться из него, - рассказали в пресс-службе. Собаку удалось заметить во время патрулирования водных объектов на судне на воздушной подушке «Жук-4».- В ходе очередного объезда прибрежной зоны озера Кенон спасатели заметили собаку, которая лежала на одном месте долгое время. При приближении к ней выяснилось, что животное задними лапами и хвостом уже вмёрзло в лед и не могло самостоятельно выбраться из него, - рассказали в пресс-службе.









Спасатели отдолбили ото льда пса, укутали его в спасательный жилет и помогли выбраться с озера. Сейчас собака в порядке.





Сотрудники госучреждения «Забайкалпожспас» спасли собаку на озере Кенон в Чите. Задние лапы и хвост животного примёрзли ко льду. Об этом сообщили в пресс-службе «Забайкалпожспас».