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В Улан-Удэ построят «лучшую школу в республике»

В Улан-Удэ построят «лучшую школу в республике»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава Бурятии рассказал о новых восьми школах

В 2019 году в Бурятии начнётся строительство восьми новых школ. После введения их в строй в республике не останется школ, работающих в три смены. Как сообщал «Байкал-Daily», проблема трёх смен сейчас одна из самых острых в образовании: в этом году на такой режим работы пришлось перейти школе №37 в посёлке Аэропорт.

- Уже в этом году мы сдаём школу в посёлке Гурульба. Восемь школ мы начинаем строить прямо со следующего года. Таким образом, мы закрываем третью смену. Перечень школ такой: в Поселье Иволгинского района на 150 мест, пристрой к гимназии № 33, школа № 25 в Улан-Удэ на 250 мест, в селе Нижние Тальцы Заиграевского района, в Хойтобэе Иволгинского района, в селе Аршан Тункинского района, в Улан-Удэ на ул. Автотранспортная будет, наверное, лучшая в республике школа, на 1200 мест, с бассейном, - сообщил на пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов.

Также предусмотрено строительство нового здания на месте школы №40 в Улан-Удэ, признанной аварийной.

- Сейчас мы определяемся со школами №49 и №32. Планируется либо пристрой к 49-й школе, либо дополнительный корпус к 32-й. Там есть разные моменты, но в какой-то из этих школ, в зависимости от числа детей, мы планируем расширение площади, - уточнил глава Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», строительство школы в Гурульбе уже вышло на финишную прямую
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