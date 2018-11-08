Попытки передачи сотовых телефонов пресекаются постоянно
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует внести в законодательство изменения, согласно которым на территории исправительных учреждений будет невозможно пользоваться мобильной связью. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев, передаёт «Интерфакс».
Он добавил, что по данному вопросу ведомство «плотно работает» с минкомсвязью. Изменения в законодательство могут быть внесены уже в 2019 году.
За полгода заключённым незаконно пытались передать 10 тыс. телефонов. При этом у отбывающих наказание есть возможность до 15 минут в день говорить по стационарным телефонам под контролем администрации.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно житель Улан-Удэ организовал бизнес по организации интим-услуг. Сутенёр работал прямо из колонии при помощи нелегального сотового телефона.
ФСИН планирует заблокировать мобильную связь в колониях
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