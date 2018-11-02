Художник из Голландии решил изучить бурятский язык (видео)





















Художник из Голландии Уотер Кордувенер (Wouter Corduwener), знающий 19 языков, решил изучить бурятский язык. Об этом полиглот рассказал со своей страницы в Instagram. Он обратился к жителям Бурятии за помощью в изучении языка.- Привет, как дела? Сейчас мне очень нравится, что нравится моё видео. Я хочу изучать бурятский язык потому что я хочу поехать в Бурятию. У меня сейчас есть много друзей в Бурятии, ты можешь мне помочь изучить бурятский язык, ты можешь написать мне. Я могу говорить по-китайски тоже, - рассказал художник.В комментариях откликнулись подписчики из Бурятии. Люди поддерживают инициативу Уотера, при этом сам художник в комментариях ищет слова на бурятском языке.- Сайн байна! – пишут жители республики- Это бурятский язык? - интересуется полиглот- Да, это обозначает приветствие, - отвечают подписчики.В предыдущем видео Уотер Кордувенер передал привет жителям побережья Байкала. Он признался, что не очень хорошо владеет русским языком и хотел бы его практиковать.Полиглот также известен своими пранками над прохожими. Однажды он, представляясь журналистом, подходил к иностранцам и задавал вопросы. Когда люди говорили, что она не понимают английский язык, то он тут же начинал говорить на родном языке собеседника.