Это кикбоксёр, легкоатлеты и борцы
Министерство спорта России присвоило спортивное звание «Мастер спорта России» пяти спортсменам Иркутской области, занимающимся вольной борьбой, кикбоксингом и легкой атлетикой. Соответствующий приказ от 30 октября 2018 года подписал министр спорта РФ Павел Колобков, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Мастером спорта России по кикбоксингу стал иркутский спортсмен Артур Зайченко. Он занял первое место в весовой категории 86 кг на первенстве России по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт», которое в апреле текущего года проходило в Ульяновске. Артур тренируется под руководством Владимира Константинова.
Легкоатлетка из Саянска Екатерина Потапова стала мастером спорта России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Она выполнила норматив на чемпионате России по легкой атлетике среди лиц с поражением ОДА. Тренерами спортсменки являются Дмитрий Шербак и Анна Юшина.
Спортивное звание ««Мастер спорта России» по спортивной борьбе присвоено спортсменам из Усть-Ордынского Бурятского округа, воспитанникам областной спортивной школы «Тамир» Григорию Жербаеву, Александру Марунову и Михаилу Мухтырову. Все борцы стали победителями на всероссийских соревнованиях «Кама» по вольной борьбе. В весовой категории 125 кг золотую медаль завоевал Григорий Жербаев (тренеры – Руслан Борокшонов и Лев Соскинов). В весовой категории 70 кг победу одержал Александр Марунов (тренеры – Александр Балтахинов и Руслан Борокшонов). В весе 65 кг первое место занял Михаил Мухтыров (тренеры – Владимир Мухтыров и Валерий Номогоев).
Пять спортсменов Иркутской области стали мастерами спорта
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