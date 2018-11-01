Пять спортсменов Иркутской области стали мастерами спорта

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Это кикбоксёр, легкоатлеты и борцы



Министерство спорта России присвоило спортивное звание «Мастер спорта России» пяти спортсменам Иркутской области, занимающимся вольной борьбой, кикбоксингом и легкой атлетикой. Соответствующий приказ от 30 октября 2018 года подписал министр спорта РФ Павел Колобков, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



Мастером спорта России по кикбоксингу стал иркутский спортсмен Артур Зайченко. Он занял первое место в весовой категории 86 кг на первенстве России по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт», которое в апреле текущего года проходило в Ульяновске. Артур тренируется под руководством Владимира Константинова.



Легкоатлетка из Саянска Екатерина Потапова стала мастером спорта России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Она выполнила норматив на чемпионате России по легкой атлетике среди лиц с поражением ОДА. Тренерами спортсменки являются Дмитрий Шербак и Анна Юшина.



Спортивное звание ««Мастер спорта России» по спортивной борьбе присвоено спортсменам из Усть-Ордынского Бурятского округа, воспитанникам областной спортивной школы «Тамир» Григорию Жербаеву, Александру Марунову и Михаилу Мухтырову. Все борцы стали победителями на всероссийских соревнованиях «Кама» по вольной борьбе. В весовой категории 125 кг золотую медаль завоевал Григорий Жербаев (тренеры – Руслан Борокшонов и Лев Соскинов). В весовой категории 70 кг победу одержал Александр Марунов (тренеры – Александр Балтахинов и Руслан Борокшонов). В весе 65 кг первое место занял Михаил Мухтыров (тренеры – Владимир Мухтыров и Валерий Номогоев).

