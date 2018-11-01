Жительница Бурятии выиграла президентский грант в 5,5 млн

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Победительница конкурса будет развивать творчество в малых сёлах



Сегодня был объявлен список победителей второго конкурса Фонда президентских грантов. В него вошли более 2000 тысяч некоммерческих организаций. Одной из победительниц стала представительница Бурятии Татьяна Черных. Она выиграла грант в размере 5,5 миллионов рублей на реализацию проекта «Творчеству в малых сёлах – быть!», сообщает пресс-служба минспорта и молодёжной политики Бурятии.



Проект направлен на создания условий для творческого развития детей проживающих в малых сёлах Бурятии.



- В Бурятии 128 малых сёл, в которых проживает свыше 6000 детей и 4000 молодёжи. По нашему мнению, отсутствие условий творческого развития – это одна из главных проблем села. Почти в каждой маленькой деревне есть сельский клуб, но нехватка специалистов и профессионалов приводит к тому, что таланты остаются невостребованными. Поэтому социальная значимость данного проекта, который направлен на предоставления условий и возможности сельским детям творчески развиваться, очень высока и требует поддержки, - сообщила Татьяна Черных.



Итогом данного проекта станет создание свыше 60 творческих коллективов, более 700 творческих кружков и профессиональных мастер классов. Также запланировано проведение первого музыкально-хореографического республиканского фестиваля «Родники моей малой родины» позволит выявить свыше 300 одарённых ребят, которые продемонстрируют свои таланты на большой сцене.



В проекте примут участие свыше 60 волонтёров, 5 опытных специалистов, свыше 100 сельских клубов и более 3000 благополучателей.



