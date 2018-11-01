Победительница конкурса будет развивать творчество в малых сёлах
Сегодня был объявлен список победителей второго конкурса Фонда президентских грантов. В него вошли более 2000 тысяч некоммерческих организаций. Одной из победительниц стала представительница Бурятии Татьяна Черных. Она выиграла грант в размере 5,5 миллионов рублей на реализацию проекта «Творчеству в малых сёлах – быть!», сообщает пресс-служба минспорта и молодёжной политики Бурятии.
Проект направлен на создания условий для творческого развития детей проживающих в малых сёлах Бурятии.
- В Бурятии 128 малых сёл, в которых проживает свыше 6000 детей и 4000 молодёжи. По нашему мнению, отсутствие условий творческого развития – это одна из главных проблем села. Почти в каждой маленькой деревне есть сельский клуб, но нехватка специалистов и профессионалов приводит к тому, что таланты остаются невостребованными. Поэтому социальная значимость данного проекта, который направлен на предоставления условий и возможности сельским детям творчески развиваться, очень высока и требует поддержки, - сообщила Татьяна Черных.
Итогом данного проекта станет создание свыше 60 творческих коллективов, более 700 творческих кружков и профессиональных мастер классов. Также запланировано проведение первого музыкально-хореографического республиканского фестиваля «Родники моей малой родины» позволит выявить свыше 300 одарённых ребят, которые продемонстрируют свои таланты на большой сцене.
В проекте примут участие свыше 60 волонтёров, 5 опытных специалистов, свыше 100 сельских клубов и более 3000 благополучателей.
Жительница Бурятии выиграла президентский грант в 5,5 млн
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Штрафы ГИБДД размером до 3 тысяч рублей начнут списывать в упрощённом порядке — без возбуждения исполнительного производства
В турнире участвовали спортсмены из 9 районов республики
Отключение произошло в Железнодорожном районе
Победительница конкурса будет развивать творчество в малых сёлах
Сразу 4 номинации получил театр кукол «Ульгэр»
Состязания состоялись в двух дисциплинах
В этой версии пародии танцоры даже написали свою песню
1 ноября в нашей стране встречают свой профессиональный праздник судебные приставы. В день профессионального праздника сотрудники ведомства приготовили интересную статистику
На сетях произошла авария
Решение принял исполком международной ассоциации бокса
Под отключение в Советском районе также попало общежитие и кафе
На его автомобиль упал с крыши снег
По данным Бурятского Гидрометцентра, 1 ноября по республике ночью без осадков, утром местами туман, днём местами небольшие, умеренные осадки в виде мокрого снега и снега
Общество, 31.10.2018
30, 31 октября и 1 ноября во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России проходит величественный хурал «Лхабаб Дуйсэн»
Общество, 31.10.2018
Женская команда «Рекорд», выигравшая Кубок мира по хоккею с мячом в Швеции, 30 октября прилетела в Иркутск