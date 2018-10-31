«Не дома, а развалюхи»: В Бурятии станет меньше исторических памятников

В республике собираются вычеркнуть разваливающиеся памятники из списка культурного наследия



Исключить из списка наследия



Депутаты Народного Хурала внесли изменения в закон республики «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Бурятии». В ходе обсуждения законопроекта парламентарии заговорили о необходимости вычеркнуть из перечня объектов культурного наследия памятники, не представляющие ценности.



- Много объектов, которые не представляют собой исторического наследия. Бывает, что это уже не дома, а развалюхи. Чтобы их отремонтировать есть только две организации, и на небольшой домик необходимо750 тысяч. Мы уже занимались этим вопросом, может, есть необходимость пересмотреть перечень, ведь многие объекты не представляют ценности и включены в этот список, - подчеркнул депутат Анатолий Ковалёв.



В свою очередь, докладчик – зампред правительства Бурятии Баир Цыренов отметил, что в этом направлении уже ведётся работа и в следующем году назначат экспертизу.



- У всех экспертов консервативный подход, мы эту работу продолжаем. В следующем году будет проводиться экспертиза для исключения объектов из этого списка, на эти цели необходимо миллион рублей, - сказал Баир Цыренов.



Другие парламентарии согласились, что необходимо вести работу в этом направлении, отметив, что лучше всего создать спецпрограмму.



- Лет 10-15 назад принимали программу о сохранении памятников. Есть памятники, которые выглядят неважно и приходят постепенно в упадок, над ними надо всё-таки поработать. Чтобы как-то принять меры, необходимо вернуться к этому вопросу и программу принять в следующем году, - отметил Валерий Цыремпилов.



- Есть ещё вопрос по школам в Улан-Удэ. Их нахождение в этом списке является препятствием для ремонта и лучше исключить несколько школ, так как они являются не таким уж и памятником, - добавил депутат Михаил Степанов.



Внесли изменения



По итогам голосования, депутаты внесли изменения в закон об объектах культурного наследия. Теперь орган охраны объектов культурного наследия республики принимает решения об установлении границ защитной зоны в соответствии с федеральным законодательством.



Кроме того, порядок установления льготной арендной платы и её размеры в отношении исторических памятников, находящихся в муниципальной собственности, определяются представительными органами муниципальных образований.



Также был определён порядок установки информационной таблички о памятнике культуры. Уточняется, что надпись и обозначение, содержащие информацию об объекте культурного наследия, «должны быть размещены на прямоугольной пластине, методом, обеспечивающим их хорошую различимость, читаемость и длительную сохранность».



На ансамблях и достопримечательных местах информационные надписи и обозначения могут устанавливаться в виде отдельно стоящих конструкций.



Материал пластины, метод нанесения на неё надписей и обозначений, а также крепление должны быть устойчивыми к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Пластина должна иметь антивандальные свойства и защищена от расклейки объявлений, нанесения несанкционированных надписей и изображений.

