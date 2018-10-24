Капсула времени в Улан-Удэ: Как это было 50 лет назад

29 октября в Улан-Удэ торжественно вскроют послание потомкам от комсомольцев 1968 года. Оно хранится в памятнике воинам Бурятии, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на Комсомольской площади.
Капсулу времени заложили 50 лет назад – в день полувекового юбилея Октябрьской революции. Тогда же было решено извлечь послание к 100-летнему юбилею.
Информации о том, как проходило закладывание письма в будущее, крайне мало. Своими воспоминаниями с «Байкал-Dailу» поделилась участница исторического события, улан-удэнка Елена Вахрушева, чьи слова попали в послание. Сейчас она почётный работник сферы образования, заслуженный учитель Республики Бурятия, 42 года преподающая в школе №2 русский язык и литературу. В 1968 году ей было 14 лет; молодые люди, которым выпала честь записать письмо потомкам, только вступили в комсомол. Выбирали самых лучших.
- Меня сразу же выбрали, как активную пионерку, секретарём комсомольской организации школы, хотя она была совсем небольшая, так как школа №47 была восьмилеткой. Где-то в начале учебного года пионервожатая нам объявила, что скоро в фундамент памятника или где-то рядом с ним будет закладываться послание в будущее от нас, комсомольцев 60-х годов, но пойдут на закладку не все, а только самые достойные. Уж как мы старались проявить себя в делах и учёбе! Ещё бы! Это было так почётно - присутствовать, можно сказать при историческом событии и попасть в историю! – рассказывает Елена Дмитриевна.
Она вспоминает: узнав, что попала на мероприятие, ощутила сильную гордость.
- Были речи, зачитали это послание и в торжественной обстановке, в полном молчании, эта капсула была замурована, кажется, с левой стороны памятника. Но я не совсем уверена, так как народу было довольно-таки много, и каждый непременно хотел увидеть и запечатлеть этот исторический момент. Увы, тогда мало у кого были фотоаппараты, но, думаю, что представители районного комитета комсомола как-то позаботились о том, чтобы запечатлеть это событие. Мы, хотя были ещё совсем юными, вполне осознавали торжественность момента. Но вот о далёкой дате изъятия этой капсулы как-то боялись даже и думать - это казалось таким далёким событием! И что? Вот и пролетели эти 50 лет, и мы дожили до этой даты… - говорит Елена Вахрушева.
Сама она мало что помнит из того, что было написано в том письме. Не осталось чётких воспоминаний и у других участников мероприятия. Известно, что лишь в послании описана жизнь молодёжи 1968 года и мысли молодых людей о том, каким будет светлое коммунистическое будущее.
- Мне кажется, что сейчас содержание капсулы времени мало актуально, если не актуально совсем. Ведь рассчитано было на продолжателей дела - будущих новых комсомольцев, - отмечает Елена Вахрушева.
Как сообщал «Байкал-Dailу», с самой капсулой времени произошёл казус – рабочие при пробном вскрытии не смогли до неё добраться. Вероятно, во время реконструкции памятника строители залили бетоном нишу с дверцей, где хранится письмо из прошлого. Несмотря на это, торжественное мероприятие обязательно состоится уже в эту субботу. Послание из 60-х годов зачитают в любом случае, потому что его текст известен, заверили в мэрии.