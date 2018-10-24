Капсула времени в Улан-Удэ: Как это было 50 лет назад

Информации о том, как проходило закладывание письма в будущее, крайне мало. Своими воспоминаниями с «Байкал-Dailу» поделилась участница исторического события, улан-удэнка Елена Вахрушева, чьи слова попали в послание. Сейчас она почётный работник сферы образования, заслуженный учитель Республики Бурятия, 42 года преподающая в школе №2 русский язык и литературу. В 1968 году ей было 14 лет; молодые люди, которым выпала честь записать письмо потомкам, только вступили в комсомол. Выбирали самых лучших.- Меня сразу же выбрали, как активную пионерку, секретарём комсомольской организации школы, хотя она была совсем небольшая, так как школа №47 была восьмилеткой. Где-то в начале учебного года пионервожатая нам объявила, что скоро в фундамент памятника или где-то рядом с ним будет закладываться послание в будущее от нас, комсомольцев 60-х годов, но пойдут на закладку не все, а только самые достойные. Уж как мы старались проявить себя в делах и учёбе! Ещё бы! Это было так почётно - присутствовать, можно сказать при историческом событии и попасть в историю! – рассказывает Елена Дмитриевна.