В Бурятии пройдёт фестиваль народных промыслов

В участию приглашают мастеров и предпринимателей





В Улан-Удэ пройдёт первый полномасштабный форум «Фестиваль народных художественных промыслов». Мероприятие проводится с целью популяризации народного творчества, подготовки мастеров и художников, возрождения исторических традиций.



К участию приглашают творческих людей, мастеров и предпринимателей, занятых в сфере народно-художественных промыслов, сообщают организаторы.



Участие в фестивале бесплатно. Подать заявку можно до 16 ноября.





Мероприятие состоится 8 декабря в Улан-Удэ по ул. Бабушкина, дом 14«А» в Республиканском бизнес-инкубаторе. Начало работы форума в 11 часов.





Контакты для подачи заявки: 8(3012)21-93-99, e-mail: rempalbur@rambler.ru.