Улан-удэнский «ЗвениУдинск» будет сотрудничать с Забайкальем



- Как и Бурятия, Забайкальский край проводит множество интересных и ярких мероприятий, связанных с культурой славянских народов, сохранением традиций и обычаев славян. Мы планируем аккумулировать этот опыт, делиться примерами успешной работы и поддерживать друг друга в данной сфере, - рассказал исполнительный директор фонда Михаил Ян.



Также фонд пригласил представителей Забайкалья на второй фестиваль русской песни «ЗвениУдинск», финал которого пройдёт в июне 2019 года в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба правительства республики.



Стороны заинтересованы в обмене опытом с другими общественными организациями. «ЗвениУдинск» познакомится с работой профильных фондов и объединений в Забайкалье, обменяется информацией о грантовых конкурсах для общественников. На базе двустороннего соглашения в дальнейшем составят план совместной работы.



Фонд славянской культуры Бурятии «ЗвениУдинск» и министерство культуры Забайкальского края заключили соглашение о сотрудничестве. Одним из важнейших этапов совместной работы станет обмен опытом.