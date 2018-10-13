В Улан-Удэ до 12 градусов тепла

Осадков не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра 13 октября по республике ночью по северу местами небольшой мокрый снег, днём погода без осадков. В утром местами туманы.



Ветер ночью северо-западный, днём с переходом на восточный 2-7, местами до 13 м/с. Температура ночью от 2 тепла до 3 градусов мороза, местами 8-13 мороза, днём 10-15, местами 4-9 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью 2-4 мороза, днём 10-12 тепла.

