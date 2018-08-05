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«Baikal Jet Fest» собрал около 100 аквабайкеров

Общество, 
Первый в Иркутской области фестиваль водных видов спорта прошел в заливе Мухор на Малом Море озера Байкал

В нем приняли участие около 100 спортсменов-аквабайкеров из разных городов России. Они выступали в нескольких дисциплинах в дивизионах Jet Ski (стоячие гидроциклы) и Runabout (сидячие гидроциклы).

В гости с мастер-классами и показательными выступлениями приехали чемпионы мира и Европы по аквабайку: Таннер Томас (США), Майкл Ратти (США-Австралия), Рашид Аль Мулла (ОАЭ), Бруно Джейкоб (Бразилия), Алессандро Ленци (Бразилия), братья Рок и Нак Флоранчик (Словения), Андрей Егельницкий (Украина), а также чемпионы России Сергей Чемезов и Арсений Матанцев, Александр Курамшин. На своих страницах в социальных сетях иностранцы пишут, что не ожидали от Сибири такого размаха мероприятия и гостеприимства, Baikal Jet Fest на карте мира отмечен как одно из лучших спортивных событий этого лета, и все гости будут рады приехать на Байкал снова.

- На протяжении многих лет мы в Иркутске катаем на достаточно профессиональном уровне. Но его нужно как-то поднимать, а это невозможно сделать без большого события. Многие спортсмены давно мечтали побывать на Байкале, но для этого нужен был повод, и мы решили его создать. Кинули клич — и начал собираться народ. В итоге к нам приехали участники со всей страны — от Москвы до Владивостока. Кто-то специально с прицепом ехал на машине по 5000 километров. Иностранцы тоже с удовольствием откликнулись на приглашение. А уж когда русские спортсмены узнали, что к нам в гости приедет такое количество прорайдеров, какое можно встретить только на чемпионате мира в США или на чемпионате Европы, то начали собираться гораздо более активно. Пока по России официально мы не аттестованы для организации квалификационных соревнований, но в будущем это может измениться. Я много смотрел российских соревнований, американских и европейских, и в организации нашего события мы использовали какие-то международные фишки и стандарты. Но важно понимать, что официальный чемпионат — это выматывающее событие, в котором мало интересного для зрителей и много стресса для спортсменов. Мы сделали спортивное событие, в котором можно было совместить азартные соревнования и отдых, в этом наша особенность, — комментирует президент Федерации водно-моторного спорта Иркутской области, организатор фестиваля Михаил Ляховчук.

Впервые в России соревнования проходили на озере, в закрытой бухте. В открытых соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов. Они соревновались на стоячих (Jet Ski) и сидячих (Runabout) гидроциклах. А еще в фестивале участвовали вейкбордисты, сапбордеры и команда Flyboard-RF. В вечерней программе — Luxor и «Волга-Волга», Bremudos Team (Таиланд) и сеты от иркутских диджеев. По словам организаторов, событие имеет шанс стать ежегодным. Для проведения международных соревнований на Байкале есть все необходимое.

Самая зрелищная часть фестиваля — соревнования по фристайлу (прыжки и пируэты на гидроцикле). А также показательные выступления команды флайбордистов — это новый вид спорта в стране, сообщает snews.ru.
Байкал
 
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