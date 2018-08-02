В Улан-Удэ проходят рейды по договорам на вывоз мусора

18% жителей Железнодорожного района Улан-Удэ живут без договоров на вывоз мусора



В частном секторе постоянно проводятся рейды по заключению договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов, а также по привлечению к административной ответственности за их отсутствие.



На территории Железнодорожного района Улан-Удэ расположено 8746 частных жилых домов. Сбор и вывоз отходов ведут 4 специализированные организации. По состоянию на 1 августа, общее количество заключенных договоров – 7201 (82,33 %), количество обслуживаемых договоров (заключены и производится постоянная оплата) - 5113 (58,46 %). За 7 месяцев текущего года заключено 396 новых договоров, сообщили в администрации Железнодорожного района.



Выявлено более 1000 домовладений, собственники которых вывозят мусор на полигон самостоятельно, предоставив квитанции об оплате за привезённый мусор.





