18% жителей Железнодорожного района Улан-Удэ живут без договоров на вывоз мусора
В частном секторе постоянно проводятся рейды по заключению договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов, а также по привлечению к административной ответственности за их отсутствие.
На территории Железнодорожного района Улан-Удэ расположено 8746 частных жилых домов. Сбор и вывоз отходов ведут 4 специализированные организации. По состоянию на 1 августа, общее количество заключенных договоров – 7201 (82,33 %), количество обслуживаемых договоров (заключены и производится постоянная оплата) - 5113 (58,46 %). За 7 месяцев текущего года заключено 396 новых договоров, сообщили в администрации Железнодорожного района.
Выявлено более 1000 домовладений, собственники которых вывозят мусор на полигон самостоятельно, предоставив квитанции об оплате за привезённый мусор.
В Улан-Удэ проходят рейды по договорам на вывоз мусора
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
18% жителей Железнодорожного района Улан-Удэ живут без договоров на вывоз мусора
В аппарат уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась многодетная мама
1 августа на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» в Крыму был дан старт смене молодых деятелей анимации и киноиндустрии имени Олега Табакова
Паре в торжественной обстановке вручили свидетельство о заключении брака и пожелали счастливой семейной жизни
Гости мероприятия посетят фермеров, церковь, а также примут участие в мастер-классах
Регистрация брака прошла накануне
1 августа на площади перед мемориальным комплексом «Вечный огонь Славы» в Иркутске состоялась церемония вручения дипломов и нагрудных знаков 142 выпускникам Восточно-Сибирского института МВД России
Для них проведут состязания дояров, косарей и гиревого спорта
На мероприятии они рассказали ребятам о факторах, определяющих здоровье человека
Участие приняли спортсмены из Мексики и Арабских Эмиратов
Сотрудники ОМОН «Кречет» продолжают комплексные занятия
Суд принимал решение без его участия, поскольку он не явился на заседание
Посетителям покажут произведения резьбы по дереву
Гостей здесь ждут косплей-дефиле, конкурсы, увлекательный аниме-квест, тематическая ярмарка-выставка и угощения
Спортсменка пробудет в городе несколько дней