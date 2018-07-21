Вячеслав Бутусов о «Голосе кочевников»: Здесь самая перспективная музыка



Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Бурятию приехал известный российский музыкант Вячеслав Бутусов. Он вместе со своей командой выступит сегодня на фестивале «Голос кочевников» в Ацагате. Концерт артиста будет длиться около 1,5 часов. Вячеслав Бутусов по большей части исполнит песни группы «Наутилус Помпилиус».



Накануне он встретился с журналистами и ответил на их вопросы. На встречу с музыкантом приехали журналисты не только из Бурятии, но и представители федеральных изданий, и СМИ из Иркутска.



Открывая встречу, директор фестиваля «Голос кочевников» Наталья Уланова отметила, что идея пригласить Вячеслава Бутусова в качестве хедлайнера даёт дополнительный толчок для развития фестиваля.



– Я считаю, что в этом ничего нет странного. Мы позиционируем «Голос Кочевников» символом движения и свободы. Фестиваль World Music – это музыка мира. Все группы работают вместе, – отметила Наталья Уланова.









Сам музыкант отметил, что очень рад приехать в Бурятию, и это уже как минимум третий его визит в республику.



– В первый раз я приезжал в качестве строителя. Все остальные мои посещения были в качестве посла культурной миссии. Надеюсь, всё будет благополучно, и как сказала уважаемая Соёлма Дагаева, если нам посылают дождик, значит, всё будет хорошо, – отметил Вячеслав Бутусов.



Любимые песни



Исполнитель признался, что с лёгкостью согласился выступить на «Голосе кочевников», однако считает, что было бы логичней, если бы на их месте была группа «Кино».



– Но мы в какой-то степени постараемся это компенсировать. Кровь кочевников течёт в нас всех. Как сказала, Наталья Уланова, мы будем исполнять любимые песни. Монгольские песни, к сожалению, стоят в самом низу списка любимых народных песен, хотя я их очень люблю. Так сложилось за 35 лет, что песни рассортировали определённым образом. Мы привезли классическую музыку, из отборных песен, которые всем известны. Что касается нашего состава он тоже классический – 4 музыканта, барабаны, бас-гитара, плэй бэк с компьютера, – говорит исполнитель.



Что касается репертуара, Вячеслав Бутусов пообещал, что улан-удэнцы обязательно услышат свои любимые песни.



– Будут песни, с которых начинается реплика из зала на каждом концерте «Гудбай Америка», будет «Хлоп-хлоп», «Дыхание», «Белая птица», «Тутанхамон». Исполним менее известные песни. Также мы реанимировали песню «Казанова», с которой часто выступали. Обязательно будем исполнять песню «Зверь», походу дела что-нибудь ещё добавим, – сказал музыкант.







По словам исполнителя, такие фестивали как «Голос кочевников» дают музыканту зарядиться энергией и прочувствовать намного больше, чем закрытые площадки.



– Мне очень нравится идея фестиваля «Голоса кочевников» – это всё-таки более широкий диапазон. «Нашествие», при всём моём уважении, более узкого диапазона. Во-первых, хороший диапазон – графический. Музыка этническая, предполагающая первоосновы природы. Это замечательно! Это то, что нужно людям! – говорит Бутусов. – Я считаю, что здесь представлена самая перспективная музыка. Этническая музыка – это космический масштаб.



К тому же, сам музыкант устал от неуправляемой атмосферы, и стремиться быть ближе к природе.



– Это совершенно другая направленность, которая мне очень нравится. Непривычная комфортность, потому что я в последнее время много думаю о природе, о том, как далеко от неё ушёл человек. Я как архитектор-строитель скорблю вместе с жителями больших городов. Приезжая в такие места, я отдыхаю душой, не просто отдыхаю, но и заряжаюсь. Для меня эта энергетика очень важна, она мне кажется искренней, девственной, целомудренной, а мне этого очень не хватает в больших городах. Как вы знаете жить в такой обстановке очень сложно, хочется вдохнуть воздух степи, рек и гор, – сказал исполнитель.



Этномузыка и «Пинк флойд»



Не забыл Вячеслав Бутусов и про совместное выступление в финале телешоу «Россия-1» «Синяя птица» с музыкальным трио из Бурятии «Алтаргана». Тогда он спел знаменитую песню «Наутилуса» «Последнее письмо» (Гудбай, Америка). А юные музыканты из Бурятии играли в это время на национальных инструментах.



– Это является маленькой причиной того, почему мы сюда попали, потому что у нас есть опыт исполнения в контексте этнической музыки. Перед отъездом я наткнулся на просмотр видео из передачи «Синяя птица», больше всего мне понравилась та часть, где ребята играют на бурятских инструментах. Это напомнило мне «Пинк флойд», – признался музыкант, добавив, что на «Голосе кочевников» повторит дуэт с детьми.







Что касается ожиданий предстоящего концерта, то Вячеслав Бутусов ждёт лишь хорошую погоду, подчёркивая, что музыканты не должны «качать права».



– Я считаю, что исполнитель не может качать какие-то права перед публикой. Его дело выйти и предоставить своё видение. Мы ничего не должны требовать ни от журналистов, ни от публики, – уверен исполнитель.



О жизни в Бурятии



С теплотой музыкант вспоминает и то время, что провёл в Бурятии в юности. Судьба забросила его в республику в начале 80-х. Тогда он успел пожить здесь полтора месяца, приложить руку к строительству Байкало-Амурской магистрали и окунуться в священное озеро.



– Если мне память не изменяет, я в первый раз приехал в Бурятию в 1981 или 1982 году в составе стройотряда архитектурного института. Нас отправили на станцию Кунерма, там строили участок знаменитой железной дороги БАМ. Нам выдали специальную одежду от комаров и мошки. – вспоминает Бутусов. – У меня совершенно незабываемые впечатления от этого периода жизни. Тогда же я впервые посетил Байкал, окунулся в священные воды, очень надеюсь, что со мной после этого что-то произошло. Я до сих пор вспоминаю этот момент.



Музыкант также отметил, что хоть и немного, но знаком с достопримечательностями Бурятии. В этот раз, если позволит время, он прогуляется по городу.



О личном



Рассказал музыкант и о своей семье. По его словам, домочадцы очень трогательно относятся к его творчеству.



– Они меня оберегают в том смысле, чтобы я со спокойной душой и чистым сердцем продолжал этим заниматься. Какой-то особенной тяги у детей к музыке я не вижу. Но у нас родилась внучка, она проявляет интерес к моей музыке. Мы с ней часто садимся вдвоём и исполняем на гитаре.







В планах у музыканта и создание мультфильма, идею которого он вынашивает уже долгое время.



– Я как бывший архитектор, хотя в принципе я считаю себя действующим архитектором, всегда был неравнодушен к мультипликациям, ещё с того момента, когда учился в художественной школе имени Сурикова. Я до сих пор хочу создать полнометражный мультипликационный фильм. У меня множество идей, и есть несколько сказок, которые подходят для этого мультипликационного формата, – поведал Вячеслав Бутусов.



Двигаться дальше



О том, будет ли восстановлен старый состав «Наутилуса» Бутусов не стал долго размышлять, подчеркнув, что это невозможно.



– Состава в лэйбле было много. Собрать его физически невозможно. Многие ушли в мир иной, поэтому мы эту тему вообще не трогаем. У нас была попытка в 2006 на фестивале «Нашествие» собрать всех оставшихся. Я думаю, это было нормальное возвращение прошлого. Это был подвиг, который показал, что больше это делать не нужно. Надо двигаться вперёд и развиваться, – считает Вячеслав Бутусов.

